Tailandia amenaza con suspender tregua con Camboya tras la explosión de una mina que hirió a tropas

BANGKOK, Tailandia (AP) — Tailandia amenazó el lunes con suspender un acuerdo de alto el fuego con Camboya mediado por Estados Unidos, y el primer ministro del país anunció que congelaría todas las acciones contempladas en el acuerdo apenas unas horas después de que la explosión de una mina terrestre en la volátil zona fronteriza hiriera a dos soldados tailandeses.

Tailandia y Camboya firmaron un acuerdo de tregua en una cumbre en Malasia el mes pasado, después de que disputas territoriales entre los dos vecinos del sudeste asiático llevaran a cinco días de combates a finales de julio que dejaron decenas de muertos.

Las tensiones han continuado y ha habido explosiones similares de minas terrestres, tanto antes como después de los enfrentamientos, incluyendo una en agosto que hirió a tres soldados tailandeses que patrullaban la zona fronteriza.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, afirmó que el incidente del lunes muestra que "la hostilidad hacia nuestra seguridad nacional no ha disminuido como pensábamos", añadiendo que todas las acciones a realizar bajo el acuerdo de tregua se detendrán hasta que se cumplan las demandas de Tailandia.

No detalló las demandas de Tailandia. No hubo una respuesta inmediata del gobierno camboyano.

Los términos del acuerdo incluyen que Tailandia libere a 18 soldados camboyanos prisioneros y que ambas partes comiencen a retirar armas pesadas y minas terrestres de la zona fronteriza.

El Ejército Real de Tailandia informó que un sargento perdió su pie derecho tras pisar una mina terrestre mientras patrullaba el lunes a lo largo de la frontera en la provincia de Sisaket, mientras que otro soldado sufrió una opresión en el pecho por el impacto de la explosión. Indicó que ambos soldados están recibiendo tratamiento en un hospital.

El ministro de Defensa tailandés, Natthaphon Narkm/hanit, dijo que el ejército aún está investigando si la mina era antigua o fue colocada recientemente. Añadió que Tailandia pospondrá la liberación de los soldados camboyanos capturados, inicialmente programada para finales de esta semana.

Ambas partes dijeron que ha habido algún progreso en la retirada de armas, pero Tailandia acusa a Camboya de obstruir el proceso de desminado. Camboya afirma que está comprometida con todos los términos del acuerdo, incluido el desminado, e instó a Tailandia a liberar a sus soldados lo antes posible.

Tailandia ha acusado a Camboya de colocar nuevas minas en violación de la tregua, algo que el gobierno camboyano niega.

El alto el fuego fue inicialmente mediado por Malasia y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó posteriormente con retirar privilegios comerciales a menos que tanto Camboya como Tailandia acordaran una tregua y el acuerdo se firmara durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en octubre.

