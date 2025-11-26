Tailandia.- Aumentan a cerca de 35 los muertos a causa de las inundaciones en el sur de Tailandia

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días ha aumentado a cerca de 35, según han confirmado este martes las autoridades, que han señalado que más de 30.000 personas se han visto afectadas por estos desastres, causados por las intensas lluvias en la zona.

El portavoz del Gobierno tailandés, Siripong Angkasakulkiat, ha cifrado en 33 el total de muertos, mientras que el Ministerio de Sanidad ha detallado que la zona más afectada es la de Nakhon Si Thamarat, con nueve fallecidos. Además, hay seis muertos en Songkhla, cinco en Pattani y Yala, respectivamente, cuatro en Phatthalung, y dos en Trang y Satun, respectivamente.

Siripong ha subrayado que las principales causas de estos fallecimientos son electrocuciones, ahogamientos y deslizamientos de tierra, al tiempo que ha rechazado las informaciones sobre la muerte de decenas de pacientes en un hospital en Hat Yai, según ha recogido el diario tailandés LA NACION.

El Gobierno de Tailandia declaró el martes como "zona de desastre" la provincia de Songkhla ante la gravedad de las inundaciones, lo que permite la liberación de fondos y ayuda de emergencia a los residentes de la provincia, unas labores que estarán encabezados por el jefe del Ejército, Ukrit Buntanont, con apoyo de varios ministerios.