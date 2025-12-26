Tailandia bombardea una aldea en Camboya mientras ambos países negocian fin de enfrentamientos

BANGKOK (AP) — Tailandia y Camboya se enfrentaron en combate el viernes a lo largo de su frontera, mientras mantenían conversaciones para intentar poner fin a los enfrentamientos armados que estallaron a principios de diciembre, rompiendo un alto el fuego que se había alcanzado cinco meses antes.

El Ministerio de Defensa de Camboya dijo que Tailandia desplegó aviones de combate F-16 para lanzar alrededor de 40 bombas sobre una aldea en la provincia noroccidental de Banteay Meanchey.

No había reportes de víctimas hasta el momento, pero el ministerio dijo que se destruyeron casas e infraestructura.

El ejército de Tailandia confirmó el ataque y señaló que una operación conjunta del ejército y la fuerza aérea era esencial para proteger la provincia tailandesa de Sa Kaeo, que colinda con Banteay Meanchey y donde ambas naciones tienen reclamos territoriales.

Los reclamos territoriales a lo largo de la frontera son la raíz de las tensiones que estallaron en combate abierto a finales de julio. La mediación del primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, y la presión estadounidense llevaron a ambas partes a acordar un frágil alto el fuego después de cinco días de combates.

Cada lado describe sus acciones militares actuales como realizadas en defensa propia y culpa al otro de violar el alto el fuego.

"Si Camboya no es sincera sobre un alto el fuego, la paz no será posible, y Tailandia no tendrá más opción que proceder con operaciones militares a gran escala para defender su soberanía", dijo el viernes el mariscal del aire Jackkrit Thammavichai, portavoz de la fuerza aérea de Tailandia.

Mientras tanto, funcionarios militares de ambas naciones mantuvieron un tercer día de conversaciones a nivel de trabajo de su ya establecido Comité General de Frontera en un puesto de control entre la provincia de Pailin en Camboya y la provincia de Chanthaburi en Tailandia.

Se espera que la reunión del comité concluya el sábado, cuando se prevé que los ministros de defensa de Tailandia y Camboya se unan y formalicen un acuerdo.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el viernes que Tailandia esperaba que Camboya aceptara un alto el fuego de 72 horas y que, si se implementaba con éxito, Tailandia consideraría repatriar a los prisioneros de guerra camboyanos, una demanda importante.

Tailandia ha perdido 26 soldados y un civil como resultado directo del combate desde el 7 de diciembre, según funcionarios. Tailandia también ha reportado 44 muertes de civiles por efectos colaterales de la situación. Camboya no ha emitido una cifra oficial sobre bajas militares, pero dice que 30 civiles han muerto y 90 han resultado heridos.

Cientos de miles de personas han sido evacuadas de las áreas afectadas en ambos lados de la frontera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló por teléfono con los primeros ministros de Tailandia y Camboya el 12 de diciembre y afirmó en redes sociales que habían acordado revivir su alto el fuego. Anutin negó tal acuerdo y los combates continuaron.

___

Sopheng Cheang contribuyó a este despacho desde Nom Pen, Camboya.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.