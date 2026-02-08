Tailandia celebra elecciones legislativas tras período de inestabilidad

Los tailandeses acuden el domingo a las urnas para votar entre reformistas y los conservadores en el poder, en unas elecciones legislativas anticipadas convocadas tras un período de inestabilidad, marcado por el declive del clan del exgobernante Thaksin Shinawatra

Las urnas abrieron a las 08H00 (01H00 GMT) en las segundas elecciones generales en tres años

El país del sudeste asiático deberá hacerle frente a una antigua disputa fronteriza con Camboya que el año pasado desató mortales combates en dos ocasiones

"Con el conflicto tan cerca de casa, quiero que termine pronto, pero no estoy convencido de que cambie mucho", admitió Dam Nukonram, de 77 años, primer votante en llegar al centro electoral de Buriram, ciudad del primer ministro actual, Anutin Charnvirakul

El crecimiento económico del país es anémico, y su crucial sector turístico no ha recuperado los niveles de llegadas de antes de la pandemia

Las encuestas no proyectan un claro ganador, y podría haber negociaciones para formar una coalición después de la votación

"Hay fuerzas más allá de la arena política en Tailandia que toman las decisiones finales", comentó el politólogo Thitinan Pongsudhirak

Una versión anterior del progresista Partido del Pueblo había ganado la mayoría de los escaños en la elección anterior, hace tres años, pero su candidato fue impedido de asumir como primer ministro y el partido fue disuelto

"¿Cómo podíamos resistir?", preguntó Kitti Sattanuwat, de 64 años, en el mitin de final de campaña del Partido del Pueblo en Bangkok. "Cuando el sistema no nos deja formar gobierno, simplemente no podemos"

"Está bien, podemos luchar de nuevo", agregó con tristeza. "Hay esperanza, la gente debe vivir con esperanza"

El partido Phey Thai, de Thaskin, fue el segundo más votado en 2023 y formó coalición con el tercer colocado, el conservador Bhumjaithai, pero su primer ministro fue removido por orden judicial

Paetongtarn Shinawatra sustituyó a Thaskin en el poder, pero fue depuesta por la justicia antes de que el Parlamento designara en septiembre a Anutin Charnvirakul, líder de Bhumjait, como tercer primer ministro en dos años

La historia tailandesa está repleta de golpes militares, violentas protestas callejeras e intervenciones judiciales contra primeros ministros y partidos

"Personas que fueron electas han podido ser socavados por personas que no fueron electas", comentó el politólogo Napon Jatusripitak

"Eso no es necesariamente bueno para un país donde la experiencia democrática ha sido turbulenta", agregó