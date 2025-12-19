Tailandia compra 65.000 toneladas de trigo forrajero argentino, según operadores

HAMBURGO, 19 dic (Reuters) - Un grupo de importadores de alimentos para animales de Tailandia habría comprado esta semana alrededor de 65.000 toneladas métricas de trigo para piensos en una operación privada sin convocar una licitación internacional, dijeron el viernes operadores europeos.

Se cree que se ha comprado para el envío de enero de 2026. El precio no estaba disponible.

Se esperaba que procediera de Argentina, actualmente considerada como el origen de trigo de gran volumen más barato del mundo.

Los informes reflejan las valoraciones de los comerciantes y es posible que más adelante se realicen nuevas estimaciones de precios y volúmenes. (Información de Michael Hogan en Hamburgo; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)