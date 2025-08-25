Tailandia compra a Saab cuatro cazas de combate tipo Gripen E/F por casi US$480 millones

LA NACION

MADRID, 25 Ago. 2025 (Europa Press) -

La firma de defensa sueca Saab producirá cuatro cazas de combate tipo Gripen E/F para Tailandia por alrededor de 5300 millones de coronas (en torno a 476 millones de euros al cambio actual), según ha informado la empresa en un comunicado.

El pedido de Tailandia, que se tramitará a través de un acuerdo entre Saab y la Administración de Material de Defensa de Suecia, incluye tres unidades del caza Gripen en su versión 'E' (monoplaza) y otra tipo 'F' (biplaza).

La Fuerza Aérea de Tailandia, que ya posee un escuadrón de cazas Gripen tipo 'C' (monoplaza) y 'D' (biplaza), recibirá sus cuatro nuevos aviones a lo largo del próximo lustro.

Además de las aeronaves, el acuerdo incluye el equipamiento, el soporte y la formación de pilotos, a lo que se suma una "transferencia de tecnología de defensa y de cooperación industrial" con Tailandia, así como "nuevas inversiones en diversos sectores de la economía nacional" del país del sudeste asiático.

