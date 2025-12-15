Tailandia corta la ruta del combustible a Laos al agravarse el conflicto con Camboya

Por Panu Wongcha-um

BANGKOK/NOM PEN, 15 dic (Reuters) -

El ejército tailandés dijo el lunes que había paralizado los envíos de combustible que pasaban por un puesto de control fronterizo con Laos por temor a que se desviaran a Camboya, país con el que mantiene un encarnizado conflicto fronterizo.

Los ejércitos tailandés y camboyano se enfrentan en múltiples puntos a lo largo de su frontera terrestre de 817 kilómetros, dijeron ambas partes, sin señales de que la lucha disminuya a pesar de los esfuerzos internacionales para negociar un alto el fuego, incluidos los llamamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Una reunión especial de ministros de Asuntos Exteriores del Sudeste Asiático, en la que podrían haberse reunido altos diplomáticos de ambas partes, que estaba prevista para el martes se ha aplazado al 22 de diciembre a petición de Tailandia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores malasio en un comunicado.

Los vecinos se disputan desde hace tiempo secciones de la frontera, pero la escala y la intensidad de los últimos enfrentamientos, que se extienden desde zonas boscosas del interior, cerca de la frontera con Laos, hasta provincias costeras, no tienen precedentes recientes.

Más de medio millón de personas se han visto desplazadas por los enfrentamientos, en los que han muerto al menos 38 personas de ambos bandos en los últimos ocho días, según las autoridades nacionales, que organizaron una ronda de evacuaciones en julio, cuando los vecinos se enfrentaron durante cinco días antes de que Trump ayudara a negociar una tregua.

RESTRICCIONES EN EL PASO FRONTERIZO CON LAOS

El ejército tailandés ha restringido la circulación de todos los suministros de combustible a través del paso fronterizo de Chong Mek, en Laos, tras recibir información de que acababan en manos camboyanas, ha informado el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, el contralmirante Surasant Kongsiri.

"Nuestra intención no es afectar al pueblo ni al Gobierno de Laos", dijo en rueda de prensa.

El Ministerio de Asuntos Exteriores laosiano no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios.

El ejército también está considerando la posibilidad de limitar el movimiento de buques tailandeses en "zonas de alto riesgo" en aguas camboyanas, donde podrían ser atacados, dijo un oficial de la marina, añadiendo que tales medidas no afectarían a los envíos de otros países.

Una parte considerable de las importaciones de combustible refinado de Camboya, como gasolina, diésel y combustible para reactores, llega por vía marítima, según múltiples fuentes comerciales, aunque no se ha podido confirmar el porcentaje exacto de cuota de mercado.

Singapur es actualmente el mayor proveedor de estos combustibles a Camboya, según los datos de seguimiento de buques de Kpler, con volúmenes que en lo que va de año ascienden a unas 915.000 toneladas métricas.

Los volúmenes procedentes de Tailandia han descendido a unas 30.000 toneladas este año, frente a las menos de 180.000 toneladas del año pasado, según los datos.

En un comunicado emitido el viernes, el Ministerio de Energía tailandés afirmó que a partir de julio no se había exportado petróleo a Camboya.

ATAQUES AÉREOS Y CON DRONES

Los combates continúan en al menos nueve puntos de la frontera, con intensos intercambios de disparos en cuatro provincias fronterizas, incluida la costa, según el portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, Surasant.

Camboya dijo que las fuerzas tailandesas habían utilizado drones y artillería pesada en múltiples zonas, junto con el despliegue de sus aviones de combate F-16 para ataques aéreos en la provincia de Siem Reap, que alberga la segunda ciudad más grande del país y el principal centro turístico de Angkor Wat.

"También cabe destacar que el número de cazas y bombas de racimo utilizados por el ejército tailandés para atacar Camboya ha aumentado significativamente", dijo Maly Socheata, portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, en una rueda de prensa.

El ejército tailandés es muy superior al de su vecino, con una armada mucho mayor y una de las fuerzas aéreas mejor equipadas y entrenadas del Sudeste Asiático, que cuenta con una flota de 28 F-16 y 11 cazas suecos Gripen.

Tailandia y Camboya se acusan mutuamente de las maniobras que llevaron a la ruptura de la tregua de julio mediada por Trump, que se amplió a un acuerdo más amplio para ayudar a resolver el conflicto en octubre.

Bangkok insiste en que cualquier fin de los combates actuales debe comenzar con un cese de las hostilidades por la otra parte y una propuesta clara de alto el fuego, aunque Nom Pen sostiene que se está defendiendo de las acciones militares de sus vecinos.

(Información de Panu Wongcha-um, información adicional de Trixie Yap y Chayut Setboonsarng; redacción de Devjyot Ghoshal; edición de Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)