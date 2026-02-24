Tailandia denuncia intercambio de disparos con Camboya en la frontera

El ejército tailandés afirmó haber intercambiado disparos con fuerzas camboyanas a lo largo de su frontera este martes, acusando a su vecino de violar la tregua acordada en diciembre, aunque Camboya lo desmintió.

Según un comunicado militar, tropas camboyanas "dispararon una granada de 40 mm" cerca de una patrulla tailandesa en la provincia fronteriza de Sisaket, lo que llevó a los soldados tailandeses a responder.

Camboya rechazó de inmediato las acusaciones.

El ministro de Información, Neth Pheaktra, declaró a AFP que "estas afirmaciones son totalmente falsas, fabricadas y distorsionan gravemente los hechos con la intención deliberada de engañar a la opinión pública y provocar tensión a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia".