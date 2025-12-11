Tailandia.- El primer ministro de Tailandia plantea disolver el Parlamento: "Estoy devolviendo el poder al pueblo"

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha adelantado este jueves su disposición a disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas con el fin de "devolver el poder al pueblo", en el marco del conflicto fronterizo con Camboya, que ha vuelto a activarse esta semana dejando más de una veintena de muertos.

"Estoy devolviendo el poder al pueblo", ha manifestado a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Facebook. Según medios tailandeses, Anutin ha presentado la solicitud sobre la disolución y el rey, Maha Vajiralongkorn, ya ha aprobado el decreto real, por lo que la cita en las urnas debería celebrarse dentro de 45 a 60 días.

El comentario del primer ministro llega después de que el Partido Popular, mayor formación política de la oposición, amenazara con presentar una moción de censura contra el gobierno cuando los legisladores han votado en una sesión conjunta para exigir que cualquier enmienda constitucional sea aprobada por un tercio de los escaños.

Anutin juró el cargo como jefe de Gobierno del país asiático a principios de septiembre (hace tres meses), después de que el Parlamento lo eligiera como sucesor de Paetongtarn Shinawatra, destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional. En la ceremonia prometió celebrar elecciones anticipadas en un plazo de cuatro meses.

Su elección buscaba poner fin a la crisis política desatada a raíz de la suspensión de Shinawatra en julio por una "negligencia ética grave" al afear la labor del Ejército durante una conversación con el ex primer ministro de Camboya Hun Sen, una llamada que tuvo lugar en medio del conflicto desatado entre los dos países con decenas de muertos.