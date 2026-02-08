Tailandia empieza a votar en comicios generales con 3 grandes partidos compitiendo por el poder

BANGKOK (AP) — Los votantes en Tailandia acudieron a las urnas el domingo en unas elecciones generales anticipadas consideradas como una carrera a tres bandas entre visiones políticas progresistas, populistas y de clientelismo tradicional

La batalla por el apoyo de 53 millones de votantes registrados se desarrolla en un contexto de lento crecimiento económico y sentimiento nacionalista en aumento. Aunque más de 50 partidos se presentan a las elecciones, sólo tres —el Partido Popular, Bhumjaithai y Pheu Thai— tienen la organización y popularidad a nivel nacional para obtener un mandato ganador

El próximo primer ministro se elegirá por mayoría simple en una votación de los 500 legisladores electos

No se espera un ganador absoluto

Las encuestas locales proyectan consistentemente que ningún partido obtendrá una mayoría, lo que requerirá formar un gobierno de coalición

Aunque se considera que el progresista Partido Popular es el favorito por número de votos, su política reformista no es compartida por sus principales rivales, quienes podrían excluirlo al unirse para formar un gobierno

El Partido Popular, liderado por Natthaphong Ruengpanyawut, es el sucesor del Partido Avanzar, que ganó la mayoría de los escaños en la Cámara de Representantes en 2023, pero fue bloqueado para formar un gobierno por legisladores conservadores y luego obligado a disolverse

“Creo que obtendremos el mandato del pueblo, y prometimos al pueblo que formaremos el gobierno del pueblo para llevar políticas que beneficien a todos, no a unos pocos en el país”, afirmó a la prensa Natthaphong tras votar en Bangkok poco después de la apertura de urnas a las 8 de la mañana

El partido reformista suaviza su discurso

La plataforma de su partido sigue prometiendo reformas radicales del ejército, la policía y el poder judicial, atrayendo a votantes jóvenes y urbanos. Las restricciones legales lo han llevado a dejar de lado las demandas de reforma de una ley que impone duras penas por criticar a la monarquía, y hacer hincapié en los temas económicos

Suavizar su política corre el riesgo de debilitar su base de apoyo, ya en riesgo porque las últimas elecciones lo posicionaron claramente como la alternativa a nueve años previos de gobierno liderado por militares, una situación que no puede explotar fructíferamente esta vez

Al mismo tiempo, sus posiciones críticas hacia el ejército pueden ser una desventaja política ante el aumento del patriotismo registrado durante los enfrentamientos fronterizos del año pasado con Camboya, dijo Napon Jatusripitak, director del Centro para la Política y Geopolítica en Tailandia Futuro, un grupo de expertos con sede en Bangkok

El Partido Bhumjaithai, encabezado por el actual primer ministro, Anutin Charnvirakul, está considerado como el principal defensor y la opción preferida de la corriente tradicional monárquica-militar

Anutin ha sido primer ministro apenas desde septiembre pasado, después de servir en el gabinete de su predecesora inmediata, Paetongtarn Shinawatra, quien fue destituida del cargo por una violación ética relacionada con el manejo de las relaciones con Camboya. Disolvió el parlamento en diciembre para convocar nuevas elecciones después de ser amenazado con una moción de censura

Los posteriores enfrentamientos fronterizos con Camboya permitieron a Anutin presentarse como un líder en tiempos de guerra después de que su popularidad inicialmente disminuyera debido a inundaciones y escándalos financieros. Su campaña se centra en la seguridad nacional y el estímulo económico

“Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, pero no podemos forzar la mente del pueblo. Sólo podemos presentarnos y esperar que el pueblo tenga fe en nosotros”, dijo Anutin después de votar en la provincia nororiental de Buriram, bastión de su partido

Bhumjaithai, considerado como el partido con más opciones de formar el próximo gobierno, se beneficia de una estrategia electoral que emplea políticas de clientelismo tradicionales y una maquinaria hábil en la organización de base en el noreste rico en votos

La maquinaria política de Thaksin

El Partido Pheu Thai es una nueva plataforma política del ex primer ministro multimillonario Thaksin Shinawatra. Otros partidos respaldados por Thaksin lograron repetidos regresos electorales, sólo para ser derrocados por tribunales de tendencia conservadora y agencias de vigilancia estatal

Suavizó su política lo suficiente para las elecciones de 2023 para regresar al poder después de que la antes hostil clase dirigente monárquica-militar le considerase como una alternativa aceptable al partido más progresista Avanzar

El sistema judicial conservador se volvió contra él de todos modos, destituyendo a dos de sus primeros ministros en dos años y ordenando el encarcelamiento de Thaksin por cargos antiguos. El partido ahora hace campaña por la revitalización económica y promesas populistas como repartos de efectivo, nominando al sobrino de Thaksin, Yodchanan Wongsawat, como su principal candidato a primer ministro

“Estoy emocionado, porque creo que hoy será otro día ocupado para la democracia del país”, dijo Yodchanan a los periodistas después de votar

La votación del domingo incluye un referéndum que pregunta a los votantes si Tailandia debería reemplazar su Constitución redactada por militares en 2017

La votación no es sobre un borrador propuesto, sino más bien para decidir si se autoriza al parlamento a comenzar un proceso formal de redacción, lo que requeriría muchos pasos adicionales antes de concretarse

Los grupos prodemocracia ven una nueva carta como un paso crítico para reducir la influencia de instituciones no electas como el ejército y el poder judicial, mientras que los conservadores advierten que podría causar inestabilidad

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa