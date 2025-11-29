Tailandia emprende las labores de limpieza tras las peores inundaciones de la década

Tareas de limpieza a gran escala comenzaron este sábado en el sur de Tailandia, después de que el primer ministro pidiera disculpas por la devastación causada por las peores inundaciones en años.

Las fuertes lluvias monzónicas azotaron esta semana partes de ese país y las vecinas Malasia e Indonesia, lo que causó la muerte de más de 300 personas y dejó a miles de personas atrapadas, muchas de ellas sobre los tejados.

El viernes, los equipos de rescate en Indonesia luchaban por llegar a las zonas más afectadas de la isla de Sumatra, mientras que los trabajadores de un hospital del sur de Tailandia trasladaban los cadáveres a camiones frigoríficos después de que la morgue superara su capacidad.

El nivel del agua alcanzó los tres metros en la provincia tailandesa de Songkhla y provocó la muerte de al menos 145 personas en una de las peores inundaciones de la última década.

El primer ministro Anutin Charnvirakul visitó el viernes un refugio para evacuados en el distrito de Hat Yai, uno de los más afectados.

"Tengo que pedirles disculpas por haber permitido que esto ocurriera durante mi mandato", declaró a los periodistas. "El siguiente paso es evitar que la situación empeore", añadió, anunciando un plazo de dos semanas para la limpieza del distrito.

El gobierno tailandés puso en marcha ayudas para los afectados, incluida una indemnización de hasta US$62.000 en algunos casos.

A medida que bajaban las aguas, el propietario de una tienda, Rachane Remsringam, rebuscaba entre la basura esparcida por los pasillos, lamentando las pérdidas de cientos de miles de dólares por los saqueos.

Las críticas públicas a la respuesta de Tailandia ante las inundaciones han aumentado. Dos funcionarios locales fueron suspendidos por sus presuntos fallos.

En Indonesia, en tanto, las autoridades de Sumatra afirmaron que las inundaciones y los deslizamientos de tierra de esta semana dejan al menos 174 muertos y cerca de 80 desaparecidos.

Dos personas murieron en Malasia a causa de las crecidas, que anegaron amplias zonas del estado septentrional de Perlis.

La temporada anual del monzón, entre junio y septiembre, suele traer consigo fuertes lluvias que provocan aludes e inundaciones repentinas, pero este año una tormenta tropical ha agravado las condiciones.

El cambio climático ha afectado los patrones de estos fenómenos, incluida su duración e intensidad.

