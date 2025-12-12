Tailandia irá a elecciones anticipadas ante el conflicto fronterizo y la agitación política

Por Panarat Thepgumpanat

BANGKOK, 12 dic (Reuters) -

Tailandia se prepara para celebrar elecciones antes de lo previsto, después de que el rey aprobara el viernes la petición del primer ministro, Anutin Charnvirakul, de disolver el Parlamento, mientras se recrudece el conflicto fronterizo con Camboya y el Gobierno intenta evitar una moción de censura.

Anutin anunció a última hora del jueves que iba a "devolver el poder al pueblo", y el rey Maha Vajiralongkorn aprobó su petición de disolver la cámara, según una gaceta real publicada durante la noche, allanando el camino para que haya elecciones en febrero.

La jugada de Anutin ocurre cuando el conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya ha entrado en su quinto día, con al menos 20 muertos, cerca de 200 heridos y cientos de miles de desplazados.

A última hora del jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intervino en julio la última vez que estallaron los enfrentamientos, reiteró su plan de llamar a los líderes de ambos países e intentar poner fin al conflicto.

CICLO DE DRAMAS POLÍTICOS

La decisión de Anutin de disolver la cámara se produjo menos de 100 días después de que jurara el cargo al frente de un Gobierno en minoría, y en medio de un alto dramatismo en el Parlamento que aumentó las expectativas de que el opositor Partido del Pueblo, la mayor fuerza de la cámara, presentara una moción de censura contra él.

Las elecciones, que deben celebrarse en un plazo de 45 a 60 días, hacen temer una agitación política aún mayor en Tailandia, que durante las dos últimas décadas ha visto cómo múltiples gobiernos y partidos elegidos eran derrocados por golpes de Estado y sentencias judiciales en una intratable lucha por el poder en la que participan élites rivales y fuerzas progresistas.

Anutin fue elegido primer ministro por el Parlamento en septiembre, después de que un tribunal destituyera a Paetongtarn Shinawatra. Su ascenso solo fue posible gracias a un acuerdo que alcanzó con el Partido del Pueblo para que le respaldara, con la condición de que iniciara el proceso de reforma de la Constitución y disolviera la cámara a finales de enero.

Pero el caos se desató el jueves en una sesión conjunta de la asamblea legislativa en torno al proceso de votación para enmendar la Constitución. El líder de la oposición, Natthaphong Ruengpanyawut, dijo que el partido de Anutin había incumplido el acuerdo y un portavoz del Gobierno dijo que se estaba preparando una moción de censura.

RETO ELECTORAL PARA ANUTIN

Anutin, astuto negociador político y tercer primer ministro de Tailandia en dos años, se enfrenta a una ardua lucha para ser reelegido, ya que los sondeos de opinión muestran sistemáticamente que la oposición liberal es el partido más popular del país.

Un precursor del Partido del Pueblo ganó las elecciones de 2023 con una plataforma antisistema, pero los legisladores aliados con los militares monárquicos le impidieron formar Gobierno.

Anutin dijo el viernes a los periodistas que su decisión de disolver el Parlamento no afectaría a la gestión del conflicto con Camboya, y el portavoz del Gobierno, Siripong Angkasakulkiat, declaró a LA NACION TV que el Gobierno provisional tiene "plena autoridad".

(Información de Kitiphong Thaicharoen y Panarat Thepgumpanat; redacción de Martin Petty; edición de David Stanway; edición en español de María Bayarri Cárdenas)