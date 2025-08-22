Tailandia: la Justicia de Tailandia absuelve al ex primer ministro Thaksin Shinawatra de los cargos de lesa majestad

MADRID, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Bangkok, la capital tailandesa, ha absuelto este viernes al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, imputado por violar la polémica ley de lesa majestad que aún sigue vigente en el país del sureste asiático.

A su salida de los juzgados sobre las 10.45 (hora local), el propio Shinawatra ha asegurado que la imputación por insultar presuntamente a la Casa Real ha sido finalmente retirada, según informaciones del canal Thai PBS. La imputación estaba relacionada con una serie de comentarios realizados por el ex primer ministro durante una entrevista dada en 2015 en Corea del Sur, donde habría difamado a la Casa Real tailandesa al señalar que algunos consejeros reales habrían estado involucrados en el golpe de Estado de 2014 contra el Gobierno de su hermana pequeña, Yingluck Shinawatra.

Las fuerzas de seguridad alertaron de que los comentarios realizados durante dicha entrevista con el diario 'Chosun Ilbo' suponían una violación del artículo 112 del Código Penal tailandés, lo que podría acarrear penas de entre tres y quince años de prisión. Además, había sido imputado también por un delito relacionado con la Ley Informática al haber introducido supuestamente información sensible en un sistema digital, una medida que ha sido calificada de "amenaza" para la seguridad nacional, según aseguraba la Fiscalía.

El exmandatario, que aún goza de una fuerte popularidad entre la población tailandesa y estuvo al frente del Gobierno entre 2001 y 2006, fue arropado por sus seguidores a su regreso al país en marzo de 2024.