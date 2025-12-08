Tailandia lanza ataques aéreos contra Camboya tras choques fronterizos

Tailandia lanzó ataques aéreos el lunes contra su vecina Camboya, luego de que los dos países se acusaran mutuamente de un nuevo estallido de enfrentamientos fronterizos que dejaron un soldado tailandés muerto.

"El ejército recibió informes de que los soldados tailandeses fueron atacados con armas de fuego (de las fuerzas camboyanas), resultando en un soldado muerto y cuatro heridos", indicó en un comunicado Winthai Suvaree, portavoz del ejército tailandés.

Agregó posteriormente que Tailandia comenzó a "utilizar aviones para atacar objetivos militares en varias áreas" para repeler las acciones de las fuerzas camboyanas.

Pero la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, aseguró que las fuerzas tailandesas lanzaron un ataque contra las tropas camboyanas la mañana del lunes en las provincias fronterizas de Preah Vihear y Oddar Meanchey.

Aseguró además que las fuerzas de Phnom Penh no respondieron.

Por su parte, un portavoz de la administración provincial de Oddar Meanchey afirmó que se reportaron disparos en las cercanías de los antiguos templos camboyanos de Tamone Thom y Ta Krabei, y que "numerosos pobladores que viven cerca de la frontera están huyendo".

Unas 35.000 personas fueron evacuadas de las áreas tailandesas fronterizas con Camboya, indicó el ejército tailandés tras el intercambio de acusaciones de ataques.

Las dos partes reportaron breves choques el domingo, y el ejército tailandés aseguró que dos soldados suyos resultaron heridos ese día.

Meses atrás, los dos países del sudeste asiático registraron cinco días de enfrentamientos que dejaron 43 muertos y unos 300.000 desplazados, antes de que entrara en vigor una tregua.

