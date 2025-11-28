Tailandia.- Las inundaciones dejan ya más de 100 muertos en Tailandia

MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -

El balance de muertos a causa de las inundaciones registradas durante los últimos días en Tailandia ha aumentado a más de un centenar, según han confirmado este viernes las fuerzas de seguridad del país.

El portavoz de la Policía Trairong Phiwephan ha indicado en declaraciones al diario 'Khaosod' que de momento se han registrado 104 víctimas mortales, que han sido puestas a disposición de las autoridades pertinentes para su correcta identificación.

Las inundaciones han afectado especialmente a la ciudad de Hat Yai, importante punto comercial del sur del país y donde más de 30.000 personas han sufrido los daños causados por las intensas precipitaciones.

Los equipos de rescate han alertado de que las operaciones se están topando con "inmensas dificultades", especialmente a la hora de gestionar los restos de las personas fallecidas.

Sin embargo, de momento el Gobierno mantiene en 85 la cifra oficial de muertos —cifra que fue actualizada por última vez el jueves—, tal y como ha explicado Siripong Angkaskulkiat, del Centro de Operaciones de Emergencias ante Inundaciones de Bangkok, la capital del país. Estas cifras han suscitado críticas dado que los equipos de emergencias han acusado al Gobierno de subestimar el número de fallecidos.

El Gobierno de Tailandia declaró el martes como "zona de desastre" la provincia de Songkhla ante la gravedad de las inundaciones, lo que permite la liberación de fondos y ayuda de emergencia a los residentes de la provincia, unas labores que estarán encabezadas por el jefe del Ejército, Ukrit Buntanont, con apoyo de varios ministerios.