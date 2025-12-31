Tailandia libera 18 soldados camboyanos retenidos desde julio

Camboya confirmó el miércoles que Tailandia liberó a 18 soldados camboyanos capturados en julio, luego de que un alto el fuego se ha mantenido por más de tres días después de semanas de mortales combates fronterizos.

Estos dos vecinos del sudeste asiático mantienen una larga disputa sobre el trazado de su frontera de 800 kilómetros, fijada durante el período colonial francés, y se acusan mutuamente de haber desencadenado la última escalada mortífera.

Acordaron el sábado una tregua para poner fin a los combates, que este mes dejaron decenas de muertos y un millón de desplazados.

"Lo puedo confirmar", dijo a la AFP el ministro de Información camboyano, Neth Pheaktra, al ser consultado sobre si los soldados ya habían sido liberados y devueltos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores tailandés también confirmó en un comunicado la repatriación de los 18 militares a Camboya, y afirmó que lo hizo "como muestra de buena voluntad y confianza".