Tailandia reporta primeras muertes civiles en renovado conflicto fronterizo con Camboya

SURIN, Tailandia (AP) — Tres civiles tailandeses fallecieron a causa de los intensos combates que continuaban en la frontera del país con Camboya, informó el jueves el ejército de Tailandia, las primeras víctimas civiles en el país desde que se reanudaron los enfrentamientos.

El último choque a gran escala se produjo tras una escaramuza el domingo que dejó dos soldados tailandeses heridos y desbarató un alto el fuego impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso fin a cinco días de combates en julio por disputas territoriales de larga data.

Unas dos docenas de personas habrían perdido la vida en los últimos combates, que causaron cientos de miles de desplazados a ambos lados de la frontera, que se alojaron en refugios temporales o con familiares.

El ejército de Tailandia indicó en un comunicado que Camboya lanzó un ataque con artillería y mortero contra posiciones tailandesas el miércoles por la noche, a lo que sus efectivos respondieron con el mismo tipo de armamento pesado, causando daños, incluyendo "la destrucción de camiones enemigos".

Según la web de noticias Fresh News de Camboya, próxima a las posiciones del gobierno, el intercambio de artillería continuaba el jueves por la mañana.

El choque ha suscitado preocupación internacional, incluso del papa León XIV, quien indicó en una audiencia en el Vaticano que estaba “profundamente entristecido por la noticia de la reanudación del conflicto”.

“Ha habido bajas, incluyendo entre civiles, y miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Expreso mi cercanía en oración a estos queridos pueblos”, dijo el miércoles.

Trump instará a las partes a volver al alto el fuego

El alto el fuego original fue negociado por Malasia e impulsado por la presión del presidente estadounidense, quien amenazó con retirar privilegios comerciales a menos que Tailandia y Camboya alcanzaran un acuerdo. Se formalizó con más detalle en octubre en una reunión regional celebrada en Malasia a la que asistió Trump.

A pesar del acuerdo para poner fin a los combates, los dos países continuaron una amarga guerra de propaganda y enfrentamientos transfronterizos menores. Camboya se quejó de que Tailandia no devolvió a 18 soldados capturados cuando entró en vigor la tregua, mientras que Tailandia protestó después de que soldados que patrullaban la frontera resultaran heridos por minas terrestres, que alega fueron colocadas recientemente por Camboya. Camboya insistió en que las minas eran restos de su guerra civil que terminó en 1999.

Trump dijo que espera hablar por teléfono con los dos líderes el jueves y se mostró confiado en que lograría persuadir a las dos partes, una vez más, para poner fin al conflicto.

“Creo que puedo lograr que dejen de pelear. ¿Quién más puede hacer eso?”, señaló Trump el miércoles en un encuentro con reporteros, en el que también repitió su exagerada afirmación de haber resuelto ocho guerras en todo el mundo desde su regreso a la Casa Blanca. “De vez en cuando, alguna se reaviva y tengo que apagar esa pequeña llama”.

Washington aún no había contactado con Tailandia tras las últimas declaraciones de Trump, dijo el jueves el primer ministro del país, Anutin Charnvirakul, a reporteros en Bangkok.

Anutin, reflejando el sentimiento nacionalista de la población, prometió repetidamente seguir luchando hasta que la soberanía y seguridad de Tailandia estén garantizadas.

En declaraciones el miércoles, no pareció descartar negociaciones con Camboya, pero que no lo haría simplemente por petición de Trump.

Rivales intercambian ataques

Tailandia movilizó aviones de combate para realizar ataques aéreos contra lo que dice son objetivos militares. Camboya desplegó lanzacohetes BM-21 con un alcance de 30-40 kilómetros (19-25 millas).

Según datos recopilados por la emisora pública ThaiPBS, al menos seis de los soldados tailandeses fallecidos fueron alcanzados por metralla de cohetes.

El comando regional nororiental del ejército tailandés dijo que las fuerzas camboyanas habían disparado el miércoles 79 salvas de BM-21 con 3.160 cohetes, utilizaron artillería 122 veces y emplearon drones para lanzar bombas en 63 operativos. Un hospital en la provincia de Surin fue evacuado después de que los cohetes impactaran a unos 500 metros (550 yardas), agregó.

El ejército tailandés dijo también que destruyó una grúa alta ubicada en la cima de una colina controlada por Camboya donde se encuentra el templo de Preah Vihear, de siglos de antigüedad, porque supuestamente albergaba dispositivos electrónicos y ópticos utilizados para fines militares.

Además, el jueves anunció que entre los fallecidos había nueve soldados, además de tres civiles, cuyas muertes dijo que ocurrieron durante su evacuación. También indicó que más de 120 soldados resultaron heridos.

Camboya reportó la muerte de nueve civiles, incluyendo un bebé, y 46 más resultaron heridos.

Un antiguo templo, en el corazón de la disputa

La agencia cultural de Naciones Unidas, UNESCO, expresó el miércoles su "profunda preocupación" por los combates en las inmediaciones del templo de Preah Vihear, que declaró Patrimonio de la Humanidad.

"UNESCO está lista para proporcionar la asistencia técnica necesaria para garantizar la protección del patrimonio cultural e implementar cualquier medida de salvaguardia necesaria tan pronto como las condiciones lo permitan", señaló.

Las raíces del conflicto fronterizo entre Tailandia y Camboya se encuentran en una historia de enemistad por reclamos territoriales que proceden, en gran medida, de un mapa de 1907 creado cuando Camboya estaba bajo dominio colonial francés, que de acuerdo con Tailandia era inexacto. Las tensiones se exacerbaron por un fallo de la Corte Internacional de Justicia en 1962 que otorgó la soberanía a Camboya, algo que aún enoja a muchos tailandeses.

Los periodistas de The Associated Press Sopheng Cheang en Srei Snam, Camboya; Wasamon Audjarint en Bangkok y Matthew Lee y Aamer Madhani en Washington contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.