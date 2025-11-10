Tailandia suspende acuerdo de paz con Camboya tras explosión de mina terrestre

Tailandia anunció el lunes que suspende la implementación de un acuerdo de paz con Camboya después de que la explosión de una mina terrestre hiriera a dos de sus soldados cerca de su disputada frontera.

El acuerdo, supervisado por el presidente estadounidense Donald Trump, buscaba asegurar el fin duradero de las hostilidades tras los enfrentamientos fronterizos de julio, en los que murieron al menos 43 personas y más de 300.000 civiles fueron desplazados en ambos lados.

El ejército de Tailandia dijo en un comunicado que la explosión en la provincia de Sisaket dejó a un soldado con una grave lesión en la pierna, mientras que la onda expansiva provocó que otro sufriera dolores en el pecho.

El portavoz del gobierno tailandés, Siripong Angkasakulkiat, declaró que Bangkok suspenderá "el seguimiento de la declaración conjunta".

Esto significa el fin de la implementación del acuerdo firmado con Camboya en Kuala Lumpur a finales de octubre, meses después de que ambas partes pactaran un alto el fuego.

Los siguientes pasos previstos en la implementación del acuerdo incluían la liberación de 18 soldados camboyanos detenidos en Tailandia.

Las autoridades camboyanas no comentaron de inmediato sobre el incidente, pero en el pasado negaron las acusaciones tailandesas de haber colocado nuevas minas a lo largo de la frontera.

El Ministerio de Defensa de Camboya reiteró en un comunicado el lunes su "compromiso inquebrantable" con la paz.

