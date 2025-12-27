Tailandia y Camboya acuerdan "alto el fuego inmediato" en su conflicto fronterizo

Tailandia y Camboya acordaron este sábado un "alto el fuego inmediato" en su mortífero conflicto fronterizo, según una declaración conjunta obtenida por la AFP del lado camboyano.

La disputa limítrofe entre estos vecinos del sudeste asiático se reavivó este mes y ha causado la muerte de al menos 47 personas y 1.000.000 de desplazados. Tiene su origen en un viejo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en la época colonial.

"Ambas partes acuerdan un alto el fuego inmediato a partir de la firma de la presente declaración conjunta, con efecto a las 12:00 horas (locales) del 27 de diciembre de 2025", indica el documento, firmado por los ministros de Defensa de los dos países.