Tailandia y Camboya detienen el conflicto fronterizo con un segundo alto el fuego

Por Panu Wongcha-um

BANGKOK, 27 dic (Reuters) - Tailandia y Camboya pusieron fin el sábado a semanas de encarnizados enfrentamientos fronterizos con el segundo alto el fuego de los últimos meses, tras los peores combates en años entre los países del sudeste asiático.

La tregua se mantenía, dijo a Reuters un portavoz del Ministerio de Defensa tailandés, el contralmirante Surasant Kongsiri, unas dos horas después de que entró en vigor a mediodía (0500 GMT).

"Hasta ahora no ha habido ningún reporte de disparos", dijo.

El Ministerio de Defensa Nacional de Camboya no informó de ningún enfrentamiento tras lo que dijo había sido un ataque aéreo tailandés a primera hora del sábado, antes del anuncio del alto el fuego.

El acuerdo, firmado por el ministro de Defensa tailandés, Natthaphon Narkphanit, y su par camboyano, Tea Seiha, puso fin a 20 días de enfrentamientos en los que murieron al menos 101 personas y más de medio millón fueron desplazadas, y que incluyeron salidas de aviones de combate, disparos de cohetes y descargas de artillería.

Los enfrentamientos se reavivaron a principios de este mes tras la ruptura de un alto el fuego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, habían ayudado a negociar.

"Ambas partes acuerdan mantener los actuales despliegues de tropas sin más movimientos", dijeron los ministros en un comunicado conjunto sobre el alto el fuego.

"Cualquier refuerzo aumentaría la tensión y afectaría negativamente a los esfuerzos a largo plazo para resolver la situación", según la declaración publicada en las redes sociales por Camboya. (Reportaje de Panu Wongcha-um, Redacción de Devjyot Ghoshal; Edición de William Mallard y Shri Navaratnam)