Tailandia y Camboya firman un alto el fuego inmediato

El alto el fuego abarca "todo tipo de armas, incluidos los ataques contra civiles, objetivos e infraestructuras civiles, y objetivos militares de ambas partes, en todos los casos y en todas las zonas", según la declaración firmada por los ministros de defensa de ambos países.

Asimismo, ambas partes acuerdan congelar todos los movimientos de tropas y permitir el regreso de los civiles residentes en las zonas fronterizas a sus hogares lo antes posible, según el comunicado. También se comprometen a cooperar en el desminado y la lucha contra la ciberdelincuencia.

El alto el fuego entrará en vigor para poner fin a los combates por un puñado de templos antiguos en zonas en disputa a lo largo de la frontera compartida entre ambos países.

Esto se produce tras tres días de conversaciones fronterizas anunciadas tras una reunión de crisis de ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluye a Camboya y Tailandia.

Estados Unidos, China y Malasia también han estado presionando a sus vecinos en conflicto para que reanuden el alto el fuego.

Los tres países habían negociado una tregua para poner fin a cinco días de enfrentamientos mortales en julio, pero el alto el fuego duró poco. (ANSA).