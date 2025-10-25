Tailandia y Camboya firmarán acuerdo de paz tras llegada de Trump a Malasia

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que será testigo de la firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya inmediatamente después de que llegue el domingo a Malasia.

El primer ministro de Tailandia, quien solicitó que se anticipe la firma del acuerdo debido a la muerte el viernes de la reina madre Sirikit, estará presente "cuando aterricemos", escribió Trump el sábado en su red Truth Social durante el vuelo en el Air Force One rumbo a Asia.

"Desgraciadamente, la reina madre de Tailandia falleció. Mis condolencias al gran pueblo de Tailandia", agregó Trump, quien participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia.

"Con el fin de dar cabida a todos en este evento mayor, firmaremos el acuerdo de paz inmediatamente después de nuestra llegada", detalló.

Trump participó de las negociaciones de un alto al fuego entre Tailandia y Camboya después de que en julio estallaran los peores enfrentamientos militares en décadas entre ambos países, con más de 40 muertos y más de 300 personas forzadas a huir de sus hogares.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, retrasó el sábado su partida a la cumbre de líderes de la ASEAN tras la muerte de la reina madre, pero afirmó que aún quería viajar para firmar un acuerdo de paz con Camboya, en presencia del presidente estadounidense.

"He cancelado mi viaje a Malasia hoy. Sin embargo, en lo que respecta al acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya con el primer ministro de Malasia y el presidente de Estados Unidos, les he pedido que lo reprogramen para mañana por la mañana", dijo Anutin a los periodistas en una emisión de la televisión local.

Tailandia y Camboya acordaron un alto el fuego, negociado en parte por Trump, tras cinco días de combates y desde entonces se han intercambiado repetidamente acusaciones de violaciones de la tregua.

La familia real es venerada en Tailandia, considerada por muchos como figuras semidivinas. Son objeto de una cobertura mediática y de retratos adornados con oro que cuelgan en espacios públicos y hogares de todo el país.

acb/sla/val/atm