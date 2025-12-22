Tailandia y Camboya reanudarán conversaciones de alto el fuego tras sus mortales choques fronterizos

KUALA LUMPUR, Malasia (AP) — Tailandia y Camboya reanudarán las conversaciones más tarde esta semana para trabajar hacia un alto el fuego más duradero a lo largo de su frontera, dijo el lunes el ministro tailandés de Exteriores, enfatizando que el progreso depende de negociaciones bilaterales detalladas en lugar de declaraciones públicas que internacionalicen la disputa.

En octubre se apresuró un acuerdo de alto el fuego para asegurar que pudiera firmarse ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el documento carecía de detalles suficientes para mantener el plan de poner fin al conflicto armado, dijo el lunes el ministro tailandés de Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, después de una reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Kuala Lumpur, Malasia.

Aunque Camboya ha dicho públicamente que está dispuesta a acordar un alto el fuego incondicional, Bangkok nunca recibió ninguna propuesta directa y Tailandia cree que esas declaraciones iban destinadas a aumentar la presión internacional en lugar de resolver el problema, dijo Sihasak tras la reunión organizada para buscar formas de poner fin a la crisis.

El comité general de frontera que involucra a ambas naciones se reunirá el miércoles para resolver medidas detalladas hacia un alto el fuego duradero, dijo.

"Esta vez vamos a discutir los detalles y asegurarnos de que el alto el fuego refleje la situación sobre el terreno y que sea uno que realmente se mantenga, y ambas partes van a respetar plenamente el alto el fuego", dijo Sihasak en una conferencia de prensa.

El conflicto fronterizo escaló a combates mortales hace dos semanas y descarriló el acuerdo promovido por Trump, que puso fin a cinco días de combates en julio. El acuerdo fue negociado por Malasia y se impulsó bajo la presión de Trump, quien amenazó con retener privilegios comerciales a menos que Tailandia y Camboya aceptaran. El alto el fuego se formalizó con más detalles en una cumbre regional en octubre en Malasia a la que asistió Trump.

Los combates han generado preocupación internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió el domingo un comunicado pidiendo a Tailandia y Camboya que "pongan fin a las hostilidades, retiren las armas pesadas, cesen la colocación de minas terrestres y apliquen plenamente los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur, que incluyen mecanismos para acelerar el desminado humanitario y abordar los problemas fronterizos".

El conflicto es resultado de una disputa sobre partes de territorio reclamados por ambas naciones a lo largo de su frontera compartida.

La última ronda de combates comenzó el 8 de diciembre, un día después de un enfrentamiento fronterizo que hirió a dos soldados tailandeses. Desde entonces, el combate ha estallado en varios frentes, Tailandia ha realizado ataques aéreos en Camboya con aviones de combate F-16 y Camboya disparó miles de cohetes BM-21 de medio alcance desde lanzadores montados en camiones que pueden lanzar hasta 40 cohetes a la vez.

Se han reportado más de tres docenas de muertes en ambos lados de la frontera en la última semana de combates, mientras que más de medio millón han sido desplazadas, según funcionarios.

Según la tregua de octubre, Tailandia debía liberar a 18 soldados camboyanos prisioneros y ambas partes debían comenzar a retirar armas pesadas y minas terrestres a lo largo de la frontera. Pero los dos países han continuado una amarga guerra de propaganda con violencia menor transfronteriza.

Las explosiones de minas terrestres han sido un tema particularmente sensible para Tailandia, que ha presentado varias protestas tras alegar que Camboya colocó nuevas minas que hirieron a soldados patrullando la frontera. Camboya insiste en que las minas eran restos de su guerra civil, que terminó en 1999 después de décadas de violencia.

"Estas fueron claramente minas terrestres recién plantadas, y esto fue confirmado por el equipo de observadores de la ASEAN", dijo Sihasak el lunes, que lo calificó como una "clara violación" del acuerdo de octubre.

La Marina tailandesa dijo el domingo que uno de sus infantes de marina en la línea del frente sufrió heridas graves en la pierna derecha al pisar una mina terrestre.

La Marina también afirmó haber descubierto una gran cantidad de armas y artefactos explosivos abandonados cuando aseguraba un área descrita como un bastión camboyano, lo que mostraba "planificación deliberada y uso intencionado de minas antipersonales" contra las tropas tailandesas.

El Ministerio tailandés de Exteriores dijo que enviaría cartas de protesta a Camboya y Zambia, el actual presidente de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, también conocida como la Convención de Ottawa, para buscar más acciones bajo los mecanismos de la convención.

Camboya no respondió de inmediato a las afirmaciones tailandesas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.