Tailandia/Camboya.- AMP.- La ONU y la UE celebran el alto el fuego entre Tailandia y Camboya

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas y la Unión Europea han celebrado la declaración de alto el fuego acordada este sábado entre Tailandia y Camboya para poner fin al último episodio de un conflicto interfronterizo que ha dejado casi 100 muertos en dos semanas. La tensión entre los dos países ha aumentado a medida que se registran más ataques en la zona fronteriza, donde 96 personas han muerto ya en ambos territorios a lo largo de este mes de diciembre. Las autoridades tailandesas cifran en 23 los militares fallecidos, a los que hay que sumar 42 civiles muertos, mientras que otros 31 civiles han muerto en territorio camboyano. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha acogido "con satisfacción" el acuerdo, una ventana a la creación de "un entorno propicio para lograr una paz duradera". "Naciones Unidas están dispuestas a apoyar los esfuerzos encaminados a mantener la paz y la estabilidad en la región", ha indicado. Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados. En este contexto, "la Unión Europea da la bienvenida al alto el fuego firmado hoy por Camboya y Tailandia" pero aprovecha para pedir a ambas partes que hagan un ejercicio de "buena fe" para aplicarlo y evitar que se reanuden las hostilidades. De igual modo, la UE agradece a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) la labor que ha desempeñado como mediador y el "papel positivo" que ha jugado en este resultado. El comunicado de la UE remacha finalmente que Bruselas está preparada para aportar "el respaldo que haga falta" para consolidar el fin de la violencia. En una de las últimas reacciones, el máximo responsable de la ONU en el apartado de Derechos Humanos, su alto comisionado Volker Turk, ha celebrado igualmente el fin de los disparos pero ha querido incidir en la cuestión de los vulnerables desplazados. "Las comunidades y los migrantes afectados deben recibir toda la asistencia necesaria para regresar a sus hogares sanos y salvos", ha hecho saber.