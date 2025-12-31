Tailandia/Camboya.- AMP.- Tailandia entrega a Camboya a 18 soldados detenidos en virtud del alto el fuego

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - Tailandia ha anunciado este miércoles que ha devuelto a Camboya a 18 soldados, en virtud del alto el fuego firmado e iniciado el pasado sábado y que, según ha recordado Bangkok, establece que los 18 militares camboyanos serían devueltos tras el mantenimiento por 72 horas del cese de las hostilidades. "Hoy (31 de diciembre de 2025), a las 10.00 horas (hora local), Tailandia ha repatriado a los 18 soldados camboyanos detenidos a Camboya, de conformidad con el párrafo 11 de la Declaración Conjunta entre Tailandia y Camboya, firmada en la Tercera Reunión Especial del Comité General de Fronteras el 27 de diciembre de 2025", ha declarado el Ministerio de Exteriores de Tailandia en un comunicado. Asimismo, Bangkok ha incidido en que las autoridades tailandesas han tratado a los militares en cuestión "de conformidad con el Derecho Internacional humanitario, (...) los Convenios de Ginebra" y las normas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), al que han permitido "visitar periódicamente" a los militares. Además, la diplomacia tailandesa ha asegurado haber realizado "un examen médico" a los soldados camboyanos antes de su devolución, en el marco de la cual "han sido debidamente informados de sus derechos para garantizar un regreso voluntario, seguro y digno". En su repatriación, reza el comunicado, estuvieron presentes el CICR y el equipo de observadores de la ASEAN, que participaron en la mediación del alto el fuego. La entrega de los militares supone para Bangkok "una muestra de buena voluntad y fomento de la confianza" tras la que, según ha expresado en el texto, espera que Camboya responda con "acciones concretas para promover una paz duradera entre ambos países". Camboya, por su parte, ha confirmado a través de un comunicado de su Ministerio de Defensa en Telegram la llegada de sus soldados "sanos y salvos a la patria", corroborando además que su entrega se ha producido de conformidad con lo acordado en el alto el fuego. "El Gobierno Real y el pueblo de Camboya expresan su más profunda gratitud a todas las partes involucradas en los procesos de coordinación que condujeron al exitoso regreso de hoy", reza el texto, en el que Nom Pen afirma que "mantiene la esperanza de que esta liberación contribuya significativamente a fortalecer la confianza mutua", así como a "un entorno propicio para la paz, la estabilidad y la plena normalización de las relaciones (...) en un futuro próximo". EL CICR CELEBRA LA ENTREGA COMO UN PASO A LA PAZ DURADERA La entrega de los militares ha sido efectuada bajo la supervisión del CICR como observador humanitario neutral. La presidenta de la organización internacional, Mirjana Spoljaric, ha celebrado la participación del comité y la liberación en sí, como "un paso importante para traducir los compromisos establecidos en la Declaración conjunta en acciones". "El respeto del derecho internacional humanitario, que incluye la repatriación de prisioneros de guerra al finalizar las hostilidades activas, es esencial para crear confianza entre las partes y apoyar el camino hacia una paz duradera", ha indicado la presidenta del Comité Internacional de la Cruza Roja. El CICR visitó a los 18 prisioneros de guerra en cuatro ocasiones desde su detención en Tailandia en julio de 2025 para supervisar su bienestar y las condiciones de detención de los prisioneros y facilitar el intercambio de mensajes entre estos y sus familiares. El CICR recuerda que el Tercer Convenio de Ginebra dispone que los prisioneros de guerra sean liberados y repatriados sin demora tras el fin de las hostilidades activas. Los prisioneros de guerra conservan su estatuto y la protección que les confiere el Tercer Convenio de Ginebra hasta su liberación final y repatriación.