Tailandia/Camboya.- Camboya acusa a Tailandia de usar "gases tóxicos" en un ataque contra población civil

MADRID, 10 dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa de Camboya ha acusado este miércoles al Ejército de Tailandia de hacer uso de "gases tóxicos" en un ataque perpetrado contra zonas residenciales de la provincia de Banteay Mean Chey, en la frontera entre ambos países y donde se ha producido recientemente un aumento de la violencia.

"Militares tailandeses han utilizado gas tóxico en Ou Beichoan, donde viven civiles", ha aseverado el Ministerio en un mensaje difundido a través de Telegram y donde ha calificado las acciones de la parte tailandesa como una "violación del Derecho Internacional".

Los últimos enfrentamientos registrados en la zona se han saldado con más de una decena de muertos, entre ellos cuatro militares tailandeses y nueve civiles camboyanos --uno de ellos un niño--.

Además, más de medio millón de personas han evacuado la zona a ambos lados de la frontera por el aumento de la violencia.

Este mismo miércoles, las autoridades tailandesas han denunciado un ataque perpetrado por las fuerzas camboyanas contra un hospital situado en la provincia de Surin, un ataque que ha sido llevado a cabo con sistemas de lanzamiento de cohetes múltiple.

"El 10 de diciembre, a las 8:40 horas, las fuerzas camboyanas lanzaron cohetes que impactaron en el hospital Phanom Dongrak y sus alrededores. Fueron disparados seis proyectiles", ha indicado el Ejército en un comunicado. El ataque llevó a la evacuación del personal médico y los pacientes más graves.

CAMBOYA RECOPILA PRUEBAS PARA PRESENTARLAS ANTE EL TPI

Las autoridades de Camboya han comenzado, además, a recabar pruebas de cara a la presentación de una demanda contra Tailandia ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) ante lo que han descrito como una "agresión armada continuada en la frontera" por parte de las fuerzas tailandesas.

Fuentes cercanas al asunto han indicado que los ataques de Tailandia "contra la soberanía y la integridad territorial de Camboya han provocado una gran destrucción y han dejado numerosas víctimas civiles", según ha recogido el diario 'Khmer Times'. Para ello, ha continuado, hace uso de "todo tipo de armamento", lo que incluye el uso de cazas.