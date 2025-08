Tailandia/Camboya. Camboya asegura contar con el apoyo de la comunidad internacional en sus disputas con Tailandia

MADRID, 6 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Camboya han asegurado este miércoles que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional en sus disputas territoriales con Tailandia, al tiempo que han instado a Bangkok a "dejar de retorcer la verdad" para que encaje en sus motivaciones y objetivos. Pen Bona, portavoz del Ejército, ha reivindicado durante una rueda de prensa la importancia de la "unidad nacional" a la hora de apoyar a las Fuerzas Armadas de Camboya y a las autoridades para hacer frente al aumento de la tensión entre los dos países, que actualmente continúan ciñéndose al alto el fuego declarado con la ayuda de Malasia y Estados Unidos.

No obstante, ha acusado a las fuerzas tailandesas de violar dicha tregua, establecida el pasado 28 de julio, unas acusaciones que se cruzan con las vertidas por el propio Ejército de Tailandia, que ha insistido en que es Camboya la que no respeta el alto el fuego. "El pueblo camboyano y la comunidad internacional son plenamente conscientes de esto", ha apuntado.

"¿Cuándo ha provocado Camboya una guerra o ha violado territorio extranjero? No somos los que iniciamos esto. Las acusaciones son simples distorsiones que buscan cambiar las culpas de bando", ha lamentado, según informaciones recogidas por el diario 'Khmer Times'.

"El mundo ahora reconoce la verdad, y Tailandia ya no puede seguir diciendo lo que le venga en gana", ha aseverado, al tiempo que ha pedido "dejar que los líderes experimentados actúen para lograr la paz". Por su parte, la portavoz del Ministerio de Defensa, Maly Socheata, ha recalcado que la situación en la frontera está "calmada" de momento. No obstante, las autoridades están "supervisando de cerca la situación en la zona de An Ses", ha apuntado.

Las relaciones entre las partes se deterioraron después de que el 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Preah Vihear, templo hindú situado en una zona en disputa, sin que los contactos desde entonces para reducir las tensiones hayan llegado a buen puerto. Se estima que unas 300.000 personas han tenido que abandonar sus casas en los dos países a medida que las partes intercambiaban ataques. En total, más de cuarenta personas han muerto en territorio tailandés y camboyano.