Tailandia/Camboya.- EEUU pide el cese inmediato de las hostilidades entre Tailandia y Camboya

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reclamado este martes el "cese inmediato de las hostilidades" entre Tailandia y Camboya después de los enfrentamientos transfronterizos de los últimos días, que han dejado al menos diez muertos en ambos bandos, a pesar del acuerdo de paz firmado en octubre en Malasia por Bangkok y Nom Pen.

"Estados Unidos está preocupado por los combates en marcha y las víctimas en la frontera entre Camboya y Tailandia. Ambas partes deben cesar inmediatamente las hostilidades, proteger a los civiles y volver a las medidas de reducción de tensiones contempladas en los acuerdos de paz de Kuala Lumpur", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X.

El mensaje de Rubio ha sido publicado después de que las autoridades de ambos países asiáticos se hayan acusado mutuamente de violar el alto el fuego acordado tras los enfrentamientos de verano, reavivando la escalada de julio.

Los últimos enfrentamientos registrados en la frontera entre Tailandia y Camboya han dejado ahora al menos diez muertos y decenas de heridos en ambos países, que han constatado un aumento de la violencia después de que las fuerzas tailandesas atacaran durante el fin de semana posiciones camboyanas tras denunciar la muerte de uno de sus soldados a manos de las tropas del país vecino.

Asimismo, el Ministerio de Cultura camboyano ha acusado este mismo martes a Tailandia de ejecutar "ataques destructivos" contra el templo de Ta Krabey, situado cerca de la frontera, y ha manifestado que "este acto condenable refleja una profunda inmoralidad y un desprecio flagrante por la cultura, la civilización y el patrimonio sagrado que es parte del legado compartido de la humanidad".

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional que condene "de forma inequívoca" estos hechos y que pida a las autoridades tailandesas que "cesen inmediatamente todos los actos de destrucción". "Es necesaria urgentemente una intervención nacional e internacional, ya que el Ejército tailandés sigue lanzando ataques indiscriminados contra múltiples lugares", ha sostenido.

La cartera ha reseñado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el templo de Preah Vihear sufrió también daños durante la jornada del sábado, al tiempo que ha prometido trabajar para que Tailandia "rinda cuentas" por estos "actos inmorales".