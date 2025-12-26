Tailandia/Camboya.- El ministro de Defensa de Tailandia se suma a las negociaciones con Camboya para lograr una tregua

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) - El primer ministro interino de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha informado este viernes de que el ministro de Defensa del país, Natthaphon Narkphanit, se desplazará hasta el distrito de Pong Nam Ron, en la provincia tailandesa de Chanthaburi, para sumarse este sábado a las conversaciones con Camboya que están teniendo lugar en la zona y con la que las partes buscan alcanzar un acuerdo para un alto el fuego en la frontera. A medida que los ataques continúan por tercera semana consecutiva, el mandatario tailandés ha indicado que "si el ministro logra llegar a un acuerdo con su homólogo camboyano, las partes podrían alcanzar un pacto similar al que siguió a los enfrentamientos de julio". Así, ha recordado que aquel acuerdo fue pactado gracias al apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump. "Lo importante es que los dos mantengamos nuestras promesas y que no haya amenazas o instigaciones. Hay que reducir la violencia entre los dos países", ha dicho en declaraciones a la prensa en Bangkok, la capital, donde se ha mostrado optimista, si bien la parte camboyana no ha hecho comentarios de momento al respecto. En este sentido, ha recalcado que Bangkok no violó el acuerdo alcanzado en octubre en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y ha afirmado que, por ahora, las tropas tailandesas mantendrán sus posiciones y no se retirarán por motivos de seguridad. El mandatario ha especificado que el anterior pacto "no recogía nada referente a esta retirada" y ha indicado que esta medida únicamente podría ser introducida si "Camboya se retira primero durante un tiempo de sus posiciones", según informaciones del diario 'The Nation'. La tensión entre los dos países ha aumentado a medida que se registran más ataques en la zona fronteriza, donde 96 personas han muerto ya en ambos territorios a lo largo de este mes de diciembre. Las autoridades tailandesas cifran en 23 los militares fallecidos —a los que hay que sumar 42 civiles muertos—, mientras que otros 31 civiles han muerto en territorio camboyano. Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados. Este mismo viernes, las fuerzas camboyanas han acusado al Ejército de Tailandia de seguir bombardeando la zona, especialmente en las inmediaciones del templo en disputa de Preah Vihear, en la provincia homónima, además de en la provincia de Oddar Meanchey.