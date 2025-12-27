Tailandia/Camboya.- España celebra el alto el fuego entre Tailandia y Camboya y pide a ambos que respeten sus términos

MADRID, 27 Dic. 2025 (Europa Press) - El Gobierno español ha celebrado la declaración de alto el fuego acordada este sábado entre Tailandia y Camboya para poner fin al último episodio de un conflicto interfronterizo que ha dejado casi 100 muertos en dos semanas. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha celebrado el cese de las hostilidades y pedido a ambas partes que respeten los términos pactados. Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados. En esta ocasión, el número de fallecidos ha sido de 96, aproximadamente. "Doy la bienvenida al alto el fuego acordado por Tailandia y Camboya con la mediación de la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste Asiático que se aplica desde hoy", ha manifestado Albares a través de su cuenta en X. "Las partes deben respetarlo y avanzar en la solución pacífica de sus controversias de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad Sudeste Asiático", ha remachado Albares.