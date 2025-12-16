Tailandia/Camboya.- Tailandia dice que el conflicto con Camboya "no se alargará" pero ve necesario imponer restricciones

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El ministro de Defensa de Tailandia, Natthaphon Narkphanit, ha asegurado este martes que el conflicto con Camboya "no se alargará" pero ha defendido la imposición de restricciones a la entrada de suministros y combustible al país para "poner fin a las hostilidades" entre las partes. Así, ha indicado que la situación en la frontera "progresa paso a paso" a pesar de que ya son más de treinta los muertos durante los enfrentamientos de la última semana. "En este momento, no me preocupa", ha dicho, según informaciones recogidas por el diario 'The Nation'. "Bajo nuestras propias reglas, las armas que nos incautamos se encuentran bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Una vez nos hacemos con ellas son nuestras, por lo que podemos elegir si quedárnoslas o destruirlas. Por ahora, siguen siendo sometidas a un examen exhaustivo", ha dicho. En este sentido, ha indicado que Tailandia "no está haciendo uso de la fuerza ni de las armas para destruir al otro". "El bloqueo a la entrada de combustible y suministros militares tiene únicamente un fin pacífico", ha explicado, al tiempo que ha apuntado que estas medidas "buscan restringir las capacidades operacionales de Camboya contra Tailandia", ha añadido. Asimismo, ha reiterado que las autoridades tailandesas accederán a un alto el fuego cuando Camboya "muestre claramente un cese de las agresiones". "Cualquier aproximación pacífica que pueda utilizarse para garantizar el fin de la hostilidad de Camboya es el mejor camino a seguir", ha manifestado. El Ejército, por su parte, ha indicado que se ha hecho con el control del templo jemer de Ta Kwai, situado en el distrito de Phanom Dong Rak, si bien ha admitido que la situación es "volátil". El portavoz del Ejército tailandés, Winthai Suvaree, ha señalado que las tropas han logrado "asegurar la zona" y han expulsado a las fuerzas camboyanas que se encontraban en las inmediaciones, si bien la parte camboyana "ha respondido lanzando ataques de todo tipo para recuperar el territorio perdido". CAMBOYA ATACA POSICIONES TAILANDESAS EN LA FRONTERA Por su parte, las fuerzas camboyanas han indicado que a lo largo de la mañana se han registrado ataques contra posiciones tailandesas en la frontera para "frenar la invasión territorial por parte del Ejército de Tailandia y responder a los ataques contra la soberanía e integridad territorial camboyana". Así lo ha confirmado el Ministerio de Defensa de Camboya en un comunicado en el que ha señalado que las fuerzas se mantienen "firmes" en "todo el campo de batalla", incluso a pesar de que "el enemigo trate de disparar y atacar con sus fuerzas de infantería". "No podrán atravesar las muralles de la soberanía camboyana", ha apuntado.