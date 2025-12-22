Tailandia/Camboya.- Tailandia y Camboya acuerdan reanudar este miércoles las conversaciones de paz impulsadas por Trump

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Tailandia y Camboya han acordado este lunes reanudar las conversaciones de paz impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que permitieron firmar una tregua entre las partes el pasado mes de octubre, unos contactos que tendrán lugar previsiblemente este miércoles. El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha afirmado que representantes militares de ambos países abordarán la cuestión en el marco del Comité General Fronterizo, creado para resolver los asuntos fronterizos entre las partes. Esta decisión ha sido adoptada durante la cumbre de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que ha tenido lugar este lunes en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, lugar en el que las partes acordaron el alto el fuego a finales de octubre. El ministro tailandés ha lamentado que dicho pacto se firmó entonces de manera "precipitada". "A veces teníamos prisa por hacer la declaración conjunta porque Estados Unidos quería que se firmara durante la visita del presidente Trump", ha declarado. Durante el encuentro de este lunes, las partes han abordado los incidentes registrados en la frontera y han alertado de la posibilidad de que se registren víctimas civiles a causa de la explosión de minas antipersona en la zona, de las cuales "las principales víctimas son militares tailandeses", tal y como ha asegurado Phuangketkeow. NUEVOS ATAQUES Tailandia y Camboya han intercambiado este lunes acusaciones de ataques en zonas fronterizas a pesar de la disposición mostrada a reanudar los contactos para un acuerdo de paz. Así, a pesar de este supuesto compromiso, que se materializaría este miércoles en Kuala Lumpur, el Ejército camboyano ha denunciado una serie de bombardeos perpetrados por las fuerzas tailandesas en la zona de Preah Vihear, en disputa debido a la presencia de un antiguo templo jemer. Por su parte, Tailandia ha acusado a las Fuerzas Armadas de Camboya de matar a otro militar en un nuevo ataque contra la provincia de Sa Kaeo, donde se ha producido un aumento de los combates. Asimismo, las autoridades tailandesas han denunciado que varias viviendas han sido destruidas, según informaciones recogidas por el diario 'Bangkok Post'. Los enfrentamientos dejan ya 75 muertos, con 56 víctimas mortales del lado tailandés --22 militares y 34 civiles-- y 19 civiles del lado camboyano, que no ha dado cifras sobre militares fallecidos. Los dos países han intercambiado múltiples acusaciones de provocaciones a lo largo de las últimas semanas en la frontera entre ambos países, reavivando la escalada de julio que desembocó en el citado acuerdo y que condujo en apenas cinco días a la muerte de medio centenar de personas y cientos de miles de desplazados.