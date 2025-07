Tailandia/Camboya.- Tailandia y Camboya protagonizan nuevos enfrentamientos en la provincia fronteriza de Trat

MADRID, 26 Jul. 2025 (Europa Press) - Militares de Tailandia y Camboya llevan efectuando desde esta madrugada nuevos intercambios de artillería en la provincia fronteriza tailandesa de Trat, ahora mismo bajo estado de ley marcial, en un nuevo episodio de los combates que terminaron por estallar esta semana tras días previos de escaramuzas y que han dejado ya más de una decena de fallecidos, la mayoría del lado tailandés, y más de 130.000 desplazados en la frontera. La versión del Ejército tailandés es que las fuerzas camboyanas lanzaron a las 05.10 de este sábado un ataque contra el municipio de Ban Chamrak, en Trat, lo que provocó una contraofensiva en forma de la llamada Operación 'Trat Pikhat Pairee 1', que consiguió repeler este "asalto fronterizo" camboyano, según un comunicado militar. Por contra, la portavoz del Ejército camboyano, la general Maly Socheata, ha asegurado que lo ocurrido en realidad fue un ataque directo de las fuerzas tailandesas contra objetivos militares en la provincia de Pursat (que hace frontera con Trat). La Embajada de China en Camboya ha confirmado, a través de un mensaje en su cuenta de X, al menos un ataque de artillería en la zona fronteriza, sin identificar a sus responsables, y ha instado a sus ciudadanos "especialmente a los que se encuentran cerca de zonas de conflicto, a que vigilen de cerca la situación de seguridad, se mantengan en alerta máxima y tomen las precauciones necesarias". No hay constancia de víctimas, por ahora. Por otro lado, el Ejército de Laos -- país que comparte triple frontera con Tailandia y Camboya en su extremo sur, el llamado Triángulo de la Esmeralda --, ha tenido que salir al paso en las últimas horas de falsas informaciones que hablaban del impacto de proyectiles contra su territorio el pasado jueves, así como de "enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Populares de Laos y personal armado camboyano" en las últimas horas, según un comunicado publicado por los militares. El portavoz del Ejército tailandés, el general Winthai Suvaree, ha asegurado que la decena de supuestos proyectiles que impactaron en Laos no fueron lanzados por los militares de su país --"que controla sus armas de forma eficaz, apropiada, proporcionada y estrictamente conforme a las normas internacionales de combate-- y en su lugar prefirió apuntar al lado camboyano y a su "uso de armas de largo alcance" como el misil PLH-03. La portavoz militar camboyana también ha desmentido categóricamente esta acusación "que solo busca desacreditar" y abrir un nuevo frente de conflicto con un tercer país "especialmente cuando las autoridades laosianas no han presentado ninguna acusación ni investigación" sobre el presunto impacto de estos misiles. "Cabe destacar que Tailandia está disparando intensamente contra territorio camboyano, atacando indiscriminadamente la infraestructura civil o la seguridad de civiles inocentes, incluidos ancianos, mujeres y niños", ha afirmado por contra Sochaeta. Los enfrentamientos estallaron horas después de que Tailandia anunciara una reducción de sus lazos diplomáticos con Camboya tras denunciar que cinco soldados resultaron heridos a causa de la explosión de una mina antipersona en la provincia limítrofe de Ubon Ratchathani (este), un hecho del que Nom Pen ha dado igualmente una versión diferente, después de meses de tensiones. Las relaciones entre las partes se habían deteriorado después de que el pasado 28 de mayo un soldado camboyano muriera a manos de las fuerzas tailandesas en las proximidades de Preah Vihear, situado en una zona en disputa entre los dos países, sin que los contactos desde entonces para reducir las tensiones hayan llegado a buen puerto.

