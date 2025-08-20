Taillon y Busch brillan en victoria de Cachorros, 4-1 sobre Cerveceros, para barrer doble tanda

CHICAGO (AP) — Jameson Taillon lanzó seis entradas efectivas en su regreso tras una lesión de pantorrilla, y los Cachorros de Chicago vencieron el martes 4-1 a los Cerveceros de Milwaukee para completar la barrida de su doble cartelera.

Michael Busch impulsó dos carreras por Chicago, que mejoró a una foja de 4-2 durante una estadía de ocho juegos en casa. Ian Happ pegó dos hits, y Owen Caissie contribuyó con un sencillo impulsor.

Junto con su victoria de 6-4 en el primer duelo del día, los Cachorros (72-54) se acercaron a siete juegos de los Cerveceros (79-47), líderes de la División Central de la Liga Nacional.

El sencillo remolcador de Andrew Vaughn en la primera entrada fue la única carrera de Milwaukee en el segundo juego. Sal Frelick casi logró un elevado de sacrificio en la séptima, pero el jardinero derecho Willi Castro hizo un lanzamiento perfecto al plato para completar una doble matanza que puso fin a la entrada.

El derecho de Milwaukee, Brandon Woodruff (4-1), permitió tres carreras y cinco hits en cuatro episodios y un tercio, al cumplir su octava apertura de la temporada.

Busch impulsó a Caissie con un doble en la segunda entrada, dando a Chicago una ventaja de 2-1. Nico Hoerner añadió un sencillo impulsor en la quinta.

Taillon (8-6) permitió cinco hits en su primera apertura en las Grandes Ligas desde el 29 de junio.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-1 con una anotada.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Castro de 1-0.

Primer juego

Owen Caissie conectó un jonrón e impulsó tres carreras, y los Cachorros resistieron el embate de los Cerveceros para ganar el martes 6-4 el primer encuentro.

Castro también se fue profundo. Cuatro relevistas de los Cachorros se combinaron para cubrir tres entradas y dos tercios de dos hits después de que Matthew Boyd (12-6) se retiró en la sexta.

Los equipos originalmente estaban programados para disputar una doble cartelera el lunes, pero el segundo juego fue pospuesto por lluvia.

Chicago construyó una ventaja de 5-0 con un sencillo de dos carreras de Caissie en el primer episodio y un jonrón de tres carreras de Castro contra Chad Patrick (3-8) en el tercero. Fue el primer jonrón de Castro desde que fue adquirido en un intercambio con Minnesota el 31 de julio.

Pero Milwaukee rápidamente comenzó a recortar el déficit. Christian Yelich abrió la cuarta entrada con su 26to vuelacercas, y Sal Frelick impulsó a Brandon Lockridge con un sencillo en la quinta.

Frelick añadió otro sencillo impulsor en un sexto inning de dos carreras.

Caissie luego dio un impulso a los Cachorros con su primer jonrón en las Grandes Ligas, un batazo de 381 pies entre el jardín izquierdo y el central contra Shelby Miller que los puso arriba 6-4 en la sexta.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-1.

Por los Cachorros, el puertorriqueño Willi Castro de 4-1 con una anotada y tres remolcadas.

___

