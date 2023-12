TAIPÉI, Taiwán (AP) — El Ministerio de Defensa de Taiwán dijo que avistó un globo de vigilancia militar chino en el Estrecho de Taiwán, además de un despliegue a gran escala de aviones y buques del ejército de Beijing.

El globo pasó al suroeste de la ciudad portuaria de Keelung, en el norte de la isla, el jueves en la noche y siguió avanzando en dirección este antes de desaparecer, posiblemente en el Océano Pacífico, explicó el Ministerio.

Parecía haber cierta incertidumbre sobre si el globo era operado por el Ejército Popular de Liberación, la rama militar del gobernante Partido Comunista de China. El Ministerio se refirió a él como “globo de vigilancia del EPL” y como “globo de la RPC”, utilizando el acrónimo de República Popular China, el nombre oficial de China.

Un portavoz del Ministerio de Defensa dijo que no tenían información adicional.

El incidente se produjo poco más de un mes antes que Taiwán celebre elecciones para presidente y legislatura y plantea dudas sobre posibles esfuerzos chinos para influir en la votación.

El Ministerio de Defensa de China no hizo comentarios y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo no estar “al tanto de la situación y no es una cuestión diplomática”.

China ha desdibujado durante mucho tiempo las líneas entre funciones militares y civiles, incluso en el Mar de China Meridional, donde opera una enorme milicia marítima —aparentemente barcos pesqueros civiles que actúan bajo órdenes gubernamentales para hacer valer los reclamos territoriales de Beijing.

Taiwán ha amenazado con derribar este tipo de globos, pero su Ministerio de Defensa no precisó qué medidas se tomaron, si es que se tomó alguna. El globo fue monitoreado volando a una altura de aproximadamente 6.400 metros (21.000 pies).

Además, se detectaron 26 aviones militares chinos y 10 buques de su Armada en las 24 horas previas a las 6:00 de la mañana del viernes, añadió. De los aviones, 15 cruzaron la línea media que actúa de división oficiosa entre ambas partes, que Beijing no reconoce. Algunos entraron también a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, fuera del espacio aéreo de la isla.

El ejército taiwanés vigiló la situación con aviones de combate, buques y sistemas de misiles terrestres, de acuerdo con el Ministerio.

Este tipo de incursiones ocurren de forma habitual como recordatorio de la amenaza de China de que utilizará la fuerza para anexionar la isla autogobernada que considera parte de su territorio, desgastar las capacidades militares de Taiwán y afectar a la moral de sus fuerzas armadas y su población, que en su mayoría sigue indiferente a las acciones chinas.

Estas misiones de China han llevado a Taiwán a aumentar la compra de aviones de Estados Unidos, su principal aliado, y a revitalizar su propia industria de defensa, incluyendo la producción de submarinos.

Beijing protesta enérgicamente ante todos los contactos entre la isla y Estados Unidos, pero su agresiva diplomacia ha ayudado a construir un firme respaldo bipartidista a Taipéi en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió normas más estrictas para rastrar, vigilar y, potencialmente, derribar objetos aéreos desconocidos luego del episodio de varias semanas provocado por el hallazgo de un supuesto globo espía chino que recorrió gran parte del país a principios de año.

Estados Unidos consideró al globo una nave militar y lo derribó con un misil. Recuperó lo que dijo que era un sofisticado equipo de vigilancia. China respondió con molestia, afirmando que era sólo un globo meteorológico que se había desviado de su rumbo y calificó su derribo como una reacción exagerada.