Taiwán abordará el gasto en defensa tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar

TAIPÉI, 16 feb (Reuters) -

El Parlamento de Taiwán dará prioridad a la revisión de un presupuesto especial de defensa de millones de dólares cuando reanude su actividad tras las vacaciones de una semana por el Año Nuevo Lunar, según anunció el lunes su presidente, tras la preocupación por los retrasos de los legisladores estadounidenses.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, propuso el año pasado un gasto adicional en defensa para contrarrestar a China, que considera la isla como parte de su territorio. Sin embargo, la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, se ha negado a revisar la propuesta y, en su lugar, ha presentado sus propias propuestas, menos costosas, que solo financian la compra de algunas de las armas estadounidenses que Lai desea.

La semana pasada, un grupo bipartidista de 37 parlamentarios estadounidenses escribió a altos cargos políticos taiwaneses expresando su preocupación por el estancamiento del gasto en defensa propuesto en el Parlamento.

El presidente del Parlamento, Han Kuo-yu, dijo en un comunicado conjunto con su adjunto, Johnny Chiang, ambos del principal partido de la oposición, el Kuomintang, que facilitarían las negociaciones entre los partidos sobre la propuesta.

El gasto especial en defensa y las propuestas relacionadas se "tratarán como una prioridad legislativa máxima" una vez que comience la nueva sesión parlamentaria, añadieron.

"Valoramos los intercambios abiertos, francos y sinceros entre el Yuan Legislativo y el Congreso y tomamos en serio sus opiniones", escribieron, refiriéndose al nombre oficial del Parlamento.

"Taiwán seguirá actuando con seriedad y determinación para contribuir de forma responsable a su propia seguridad y a la paz y la estabilidad en la región indopacífica", dijeron.

El Gobierno reanudará su trabajo el próximo lunes, una vez finalizadas las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Estados Unidos es el principal apoyo internacional y proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales.

El Gobierno Trump ha presionado a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa, algo que Lai y su Gobierno han acogido con entusiasmo.

China nunca ha renunciado al uso de la fuerza para poner a Taiwán bajo su control. Lai ha ofrecido repetidamente mantener conversaciones con China, pero ha sido rechazado, y afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro. (Información de Ben Blanchard; edición de Susan Fenton; edición en español de Paula Villalba)