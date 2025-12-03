Taiwán afirma que a veces China simula ataques contra buques extranjeros en el estrecho

Por Ben Blanchard

El ejército chino simula a veces ataques contra buques de guerra extranjeros en el estrecho de Taiwán y Taiwán comparte información de inteligencia con sus socios internacionales cuando operan en esas aguas, dijo el miércoles un dirigente de seguridad taiwanés.

China, que reclama como propio un Taiwán gobernado democráticamente, afirma que solo ella ejerce soberanía y jurisdicción sobre el estrecho, una importante ruta comercial para cerca de la mitad de los portacontenedores mundiales.

Sin embargo, tanto Estados Unidos como Taiwán afirman que el estrecho es una vía navegable internacional.

Buques de guerra estadounidenses navegan por el estrecho cada pocos meses, provocando a Pekín, y algunos aliados de Estados Unidos, como Reino Unido y Canadá, también han realizado tránsitos ocasionales. Un buque atravesó el estrecho el mes pasado.

ARMADAS REALIZAN UNA DOCENA DE VIAJES ESTE AÑO

Tsai Ming-yen, director general de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, dijo que las armadas de ocho países, incluidas las de Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, han viajado 12 veces a través del estrecho en lo que va de año.

El principio básico de China es "hacer sombra a todos los barcos" durante tales misiones, enviando sus propias fuerzas navales, dijo en el parlamento, respondiendo a preguntas de los legisladores.

"Además, a veces movilizan fuerzas aéreas, como acaba de mencionar el legislador, para llevar a cabo ataques simulados con el fin de demostrar su presencia militar y su reclamada autoridad en el estrecho de Taiwán", añadió Tsai.

Taiwán cuenta con una extensa y sofisticada red de radares y vigilancia que supervisa el estrecho.

El Ministerio de Defensa chino no respondió inmediatamente a una petición de comentarios. China suele denunciarlo como una provocación.

INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA

Tsai afirmó que Taiwán y sus "socios internacionales" comparten información, incluida la relativa a las actividades militares chinas, cuando hay barcos extranjeros en el estrecho.

"Como resultado, cuando nuestros amigos internacionales entran en las aguas que rodean el estrecho de Taiwán, en general pueden captar los modos típicos de actividad de los comunistas chinos".

Añadió que una armada extranjera en el estrecho este año fue la de Vietnam, país del sudeste asiático con estrechos lazos con Pekín.

El Ministerio de Defensa vietnamita no respondió inmediatamente a una petición de comentarios, pero los medios de comunicación estatales dijeron el lunes que un buque de guerra estaba visitando el puerto septentrional chino de Qingdao.

El ejército chino opera alrededor de Taiwán casi a diario, en una campaña que Taipéi considera de acoso destinada a presionar al gobierno y a las fuerzas armadas taiwanesas, haciéndoles volar repetidamente aviones disuasorios.

