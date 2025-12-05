Taiwán afirma que China desplegó buques de guerra en el marco de "operaciones militares"

Taiwán afirmó este viernes que China desplegó buques de guerra en el marco de "operaciones militares" que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros, desde el mar Amarillo hasta el mar de China Meridional, lo que supone una "amenaza" para la región.

Pekín, que considera a Taiwán como parte de su territorio y amenaza con usar la fuerza para tomarlo, ni confirmó ni negó las maniobras.

China ha llevado a cabo en los últimos años varias grandes maniobras militares alrededor de Taiwán.

Este despliegue es "significativo", indicó a la AFP una fuente de los servicios de seguridad taiwaneses, bajo condición de anonimato. Taipéi no precisó el número de barcos chinos detectados.

Las operaciones no se limitan al estrecho de Taiwán, sino que se extienden desde el sur del mar Amarillo hasta el mar de China Meridional, cerca de las islas Diaoyu, reivindicadas por Pekín y Tokio, y alcanzan incluso el Pacífico occidental, explicó la portavoz del presidente taiwanés, Karen Kuo.

"Esto representa efectivamente una amenaza (...) en toda la región", afirmó.

Ni las fuerzas armadas chinas ni los medios estatales han anunciado un aumento de la actividad militar en la región en cuestión.

El portavoz del Ministerio de Defensa de China, Jiang Bin, dijo el viernes que el entrenamiento naval en alta mar cumple con el derecho internacional y "no está dirigido contra ningún país o objetivo específico".

Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino afirmó que Pekín "ha seguido de manera constante una política defensiva" y pidió a las "partes relevantes" no "sobrerreaccionar ni (...) caer en exageraciones infundadas".

