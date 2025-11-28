Taiwán allana viviendas de exejecutivo de TSMC acusado de compartir secretos con Intel

Las autoridades taiwanesas allanaron las viviendas de un exejecutivo del gigante de los semiconductores TSMC acusado de compartir secretos comerciales con su nuevo empleador, la estadounidense Intel.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) es el mayor fabricante de chips del mundo y sus principales clientes, Nvidia y Apple, invierten miles de millones de dólares en sus tecnologías para alimentar la inteligencia artificial.

La compañía taiwanesa, que además fabrica los semiconductores más avanzados de la industria, demandó al ejecutivo Lo Wei-jen alegando la "alta probabilidad" de que compartiera información confidencial con su rival americana.

La fiscalía también investiga a Lo por supuesta violación de la Ley de Seguridad Nacional.

La División de Propiedad Intelectual de la Fiscalía Superior de Taiwán informó el jueves que había ordenado el registro de las residencias de Lo en Taipéi y en el condado de Hsinchu.

"Se incautaron computadoras, memorias USB y otras pruebas relacionadas" durante las redadas del miércoles, según un comunicado.

Los fiscales también obtuvieron la autorización judicial para confiscar "las acciones y los bienes inmuebles de Lo".

"Vamos a aclarar este caso de forma cuidadosa y activa, y nos adheriremos firmemente al espíritu de salvaguardar los secretos comerciales de las tecnologías clave del país", añade la nota de la fiscalía.

Lo se jubiló en julio como vicepresidente sénior de TSMC y regresó a Intel, donde había trabajado anteriormente.

La fabricante estadounidense rechazó el jueves las acusaciones de que Lo hubiera compartido secretos comerciales de TSMC.

