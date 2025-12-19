Taiwán.- AMP.- Dos muertos y nueve heridos en un ataque con cuchillo y bombas de humo en estaciones de metro de Taipéi

MADRID, 19 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto y nueve han resultado heridas como consecuencia de un ataque efectuado por un individuo armado con un cuchillo y bombas de humo a lo largo de las salidas de dos estaciones de metro de la capital de Taiwán, Taipéi, según el último balance confirmado por las autoridades del territorio. El incidente comenzó en el paso subterráneo de la Estación Principal de Taipéi en torno a las 17.30 horas (10.30, hora en España peninsular y Baleares), cuando el individuo arrojó varias bombas de humo que sirvieron de distracción antes de dirigirse a cuchillada limpia por la avenida que la enlazaba con la vecina estación de Zhongshan. Uno de los fallecidos murió a consecuencia de las puñaladas y el segundo murió debido a un paro cardiorrespiratorio por las granadas arrojadas por el atacante, según la agencia oficial de noticias CNA. El atacante ha sido identificado por la agencia como un hombre de 27 años, buscado por ignorar una orden de reclutamiento militar y que habría saltado al vacío desde un edificio cercano tras acabar acorralado por la Policía, sin que haya información confirmada sobre su estado. El primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, ya ha sido informado del incidente y ordenado la movilización total de las fuerzas de seguridad y efectivos de Emergencia.