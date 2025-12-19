Taiwán.- AMP.- Dos muertos y seis heridos en un ataque con cuchillo y bombas de humo en estaciones de metro de Taipéi

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto y seis han resultado heridas como consecuencia de un ataque efectuado por un individuo armado con un cuchillo y bombas de humo, que posteriormente se ha quitado la vida, a lo largo de las salidas de dos estaciones de metro de la capital de Taiwán, Taipéi, según el último balance confirmado por las autoridades del territorio.

El incidente comenzó en el paso subterráneo de la Estación Principal de Taipéi en torno a las 17.30 horas (10.30, hora en España peninsular y Baleares), cuando el individuo arrojó varias bombas de humo que sirvieron de distracción antes de dirigirse a cuchillada limpia por la avenida que la enlazaba con la vecina estación de Zhongshan.

Uno de los fallecidos murió a consecuencia de las puñaladas y el segundo murió debido a un paro cardiorrespiratorio por las granadas arrojadas por el atacante, según la agencia oficial de noticias CNA.

El atacante, un hombre de 27 años, era buscado por ignorar una orden de reclutamiento militar. El individuo, identificado como Chang Wen, saltó del sexto piso del Eslite Spectrum Nanxi y sufrió un paro cardíaco. Fue trasladado de urgencia al Hospital General de Cathay y declarado muerto a las 19.42, hora local, informaron las autoridades.

El primer ministro de Taiwán, Cho Jung Tai, ya ha sido informado del incidente y ordenado la movilización total de las fuerzas de seguridad y efectivos de Emergencia.