Taiwán anuncia presupuesto especial de US$40.000 para compras de armas y defensa

TAIPÉI, Taiwán (AP) — Ante la presión de Estados Unidos para que Taiwán aumente sus gastos de defensa, el presidente de la isla, Lai Ching-te, anunció el miércoles que presentará un presupuesto especial de US$40.000 millones para la compra de armas, incluida la construcción de un Domo de Taiwán, un sistema antiaéreo con capacidades avanzadas de detección e interceptación.

El presupuesto se asignará durante ocho años, a partir de 2026 y hasta 2033. El anuncio se presenta después de que Lai ya había prometido elevar el gasto en defensa al 5% del PIB de la isla, como parte de una estrategia continua ante las amenazas de invasión de China.

“Las amenazas de China a Taiwán y a la región del Indopacífico están escalando”, dijo Lai el miércoles. “Recientemente, varios tipos de intrusiones militares, zonas grises marítimas y campañas de desinformación han estado ocurriendo en Japón, Filipinas y en el estrecho de Taiwán, causando profunda inquietud y angustia a todas las partes en la región”.

“Taiwán, como la parte más importante y crítica de la primera cadena de islas, debe demostrar nuestra determinación y asumir una mayor responsabilidad en la autodefensa”, dijo, refiriéndose a la cadena de islas que se extiende desde las islas del mar de China Oriental de Japón hasta Filipinas en el océano Pacífico.

Actualmente, Taiwán ha presupuestado un aumento en sus gastos de defensa al 3,3% del PIB para 2026, asignando 949.500 millones de nuevos dólares taiwaneses (US$31.180 millones). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que Taiwán aumente su gasto en defensa hasta un 10% del PIB, una proporción muy por encima de lo que gastan Estados Unidos o cualquiera de sus principales aliados.

Taiwán, una isla autogobernada, es reclamada por China. En los últimos años, China ha desplegado aviones de guerra, barcos de la marina y drones hacia la isla a diario en ejercicios militares como parte de sus esfuerzos por ejercer presión.

Lai había adelantado el anuncio en un artículo de opinión para el Washington Post el miércoles, señalando que utilizaría el presupuesto especial para comprar armamento de Estados Unidos. Sin embargo, dijo a los periodistas el miércoles que el presupuesto no tiene nada que ver con las negociaciones arancelarias en curso del gobierno con Estados Unidos.

Wellington Koo, ministro de defensa nacional de Taiwán, destacó el miércoles que los US$40.000 millones son un límite máximo para el presupuesto especial y que se utilizarán para la compra de misiles de precisión y para el desarrollo conjunto y la adquisición de equipos y sistemas entre Taiwán y Estados Unidos.

Lai también dijo que su gobierno se centraría en encontrar formas de aumentar su defensa contra la “guerra psicológica” de Beijing, ya que China intenta “debilitar nuestra unidad”. Dijo que el gobierno monitoreará y aumentará la conciencia pública sobre los intentos de interferencia de China durante eventos importantes y elecciones.

Lai también comentó sobre una disputa creciente entre China y Japón, que comenzó después de que la líder conservadora de Japón dijera que el país podría involucrarse militarmente si China toma medidas contra Taiwán. Los comentarios enfurecieron a Beijing. Lai dijo que los comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, parecían centrarse en gran medida en la estabilidad de la región.

“Esperamos que China pueda entender que cada país en la región del Indopacífico tiene una responsabilidad con su paz y estabilidad, y que especialmente esperamos que China, como una gran potencia en la región, también demuestre las responsabilidades de una gran potencia”, dijo Lai. “En cambio, ha continuado elevando amenazas y ataques hacia los países vecinos. Esta no es la forma en que actúa una gran potencia responsable”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.