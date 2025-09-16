Taiwán asegura que el nuevo manual de protección civil pretende orientar no generar pánico

TAIPÉI, 16 sep (Reuters) - El Ministerio de Defensa de Taiwán presentó el martes su recién actualizado manual de defensa civil, afirmando que el objetivo no es causar pánico, sino preparar a la población en caso de que se produzca una crisis como un ataque de China, que considera la isla como su propio territorio.

Taiwán, gobernada democráticamente, ha intensificado sus preparativos de resistencia y defensa a medida que China ha ido incrementando sus actividades militares en torno a la isla en los últimos cinco años, y ha extraído lecciones de la defensa de Ucrania contra Rusia.

El nuevo manual de Taiwán, que Reuters revisó la semana pasada, ofrece una lista de escenarios a los que Taiwán podría enfrentarse, desde desastres naturales como un tsunami hasta una invasión total, y es la tercera edición tras publicarse por primera vez en 2022.

Shen Wei-chih, director de la Agencia de Movilización de Defensa Total del Ejército de Taiwán, dijo en una conferencia de prensa en el Ministerio de Defensa que inicialmente se imprimirán 5000 copias para su distribución, aunque también se pueden descargar por internet. También existe una versión en inglés.

"¿Por qué publicamos este manual en tiempos de paz? No es para crear pánico, sino para decir a la gente que hay que prepararse mientras haya paz, para que cuando llegue la crisis sepan qué hacer", dijo.

"Cuanto antes estés preparado, cuanto antes lo estudies (el folleto), antes estarás a salvo".

Shen dijo que el Gobierno quiere que la gente ponga una copia del manual en bolsas con suministros de emergencia guardadas en un lugar de fácil acceso.

También incluye instrucciones sobre cómo escuchar la radio en caso de que se caiga internet, el uso de teléfonos fijos para líneas directas dedicadas al gobierno, y consejos sobre cómo acudir a comisarías u oficinas gubernamentales de distrito para obtener información verificada si las emisiones de radio son inaccesibles.

En una sección sobre posible desinformación, advierte de que "los adversarios también pueden disfrazarse de fuerzas amigas", mostrando una imagen de dibujos animados de un soldado con una bandera china y gente huyendo.

El gobierno de Taiwán se opone enérgicamente a las reclamaciones de soberanía de China, afirmando que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

China ha rechazado múltiples ofertas de diálogo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, por considerarlo "separatista".

El ejército chino difundió el sábado un nuevo vídeo musical dirigido a Taiwán titulado "Plantad la bandera de la victoria en Formosa", en el que se muestran disparos de misiles, infantes de marina asaltando playas e imágenes del Taipéi 101, que fue en su día el edificio más alto del mundo y sigue siendo uno de los principales hitos de la ciudad.

"Somos la vanguardia de la reunificación", dice una de las letras de la canción. (Información de Ben Blanchard; edición de Michael Perry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)