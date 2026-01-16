Taiwán celebra su "mejor" acuerdo comercial con EEUU; China protesta

TAIPÉI, Taiwán (AP) — El primer ministro de Taiwán elogió el viernes un nuevo pacto comercial con Estados Unidos como el "mejor acuerdo arancelario" logrado por países con superávit comercial con Washington, al tiempo que un funcionario chino en Beijing condenó el acuerdo.

El pacto reduce los aranceles estadounidenses sobre los productos taiwaneses al 15% a cambio de US$250.000 millones en nuevas inversiones en la industria tecnológica de Estados Unidos. Es comparable a los acuerdos con la Unión Europea y Japón que se negociaron después que el presidente Donald Trump propusiera aranceles generales para muchos socios comerciales de Estados Unidos.

"Por el momento, obtuvimos el mejor acuerdo arancelario logrado por los países con superávit comercial con Estados Unidos", afirmó el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai. "Esto también muestra que Estados Unidos ve a Taiwán como un socio estratégico importante".

"Nuestro objetivo es reducir los aranceles mutuos", expresó Cho. "Por lo tanto, según los resultados de las negociaciones, Taiwán ha logrado obtener un 15% en aranceles sin tarifas adicionales. Este es el mismo arancel impuesto a Japón, Corea y la Unión Europea".

Inicialmente, Trump había fijado el arancel en un 32% para los productos taiwaneses, pero luego lo cambió al 20%.

China reclama a Taiwán, que se gobierna de manera independiente, como su territorio, y en Beijing, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores criticó el acuerdo cuando se le preguntó en una rueda de prensa rutinaria.

"China siempre se opone firmemente a que los países que tienen relaciones diplomáticas con China y la región de Taiwán de China firmen cualquier acuerdo que tenga connotaciones soberanas y un carácter oficial con la región de Taiwán de China", manifestó Guo Jiakun.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos resaltó que el acuerdo con Taiwán establecerá una asociación económica para crear varios parques industriales de clase mundial con sede en Estados Unidos para ayudar a aumentar la manufactura doméstica.

Es "un acuerdo comercial histórico que impulsará una gran relocalización del sector de semiconductores de Estados Unidos", afirmó el Departamento en un comunicado.

Cho agregó que Taiwán había asegurado aranceles del 15% sin tarifas adicionales para las industrias automotriz y de muebles de madera, y sin aranceles para algunos componentes utilizados en la industria aeroespacial.

El acuerdo debe ser ratificado por el Parlamento de Taiwán, donde los legisladores de la oposición han expresado preocupación por el posible impacto en la industria interna de semiconductores de la isla.

Coincidió con un anuncio de TSMC, con sede en Taiwán, el mayor fabricante de chips de computadora del mundo, de que planea aumentar su gasto de capital en casi un 40% este año. Informó un aumento del 35% en su beneficio neto para el último trimestre gracias al auge de la inteligencia artificial.

TSMC ha prometido alrededor de US$165.000 millones en inversiones en Estados Unidos y señaló que está acelerando la construcción de nuevas plantas en Arizona, buscando crear un grupo de fábricas y satisfacer la fuerte demanda de los clientes.

El Departamento de Comercio sostuvo que los productores de semiconductores taiwaneses que inviertan en Estados Unidos también recibirán un trato arancelario favorable, incluidas exenciones.

Ryan Majerus, un funcionario comercial en el primer gobierno de Trump y en el gobierno del expresidente Joe Biden, comentó que el "momento del acuerdo es interesante".

La Corte Suprema aún no ha dictaminado sobre la legalidad de los aranceles más amplios de Trump, que ha utilizado para presionar concesiones de otros socios comerciales de Estados Unidos. Los jueces podrían anular los aranceles tan pronto como este mes.

Pero Taiwán, enfrentando amenazas continuas de China, estaba ansioso por llegar a un acuerdo y fortalecer las relaciones con Estados Unidos de todos modos.

"Querer solidificar las cosas con Estados Unidos probablemente jugó un papel importante aquí", añadió Majerus, ahora socio en el bufete de abogados King & Spalding.

___

El productor de The Associated Press Liu Zheng contribuyó a este despacho desde Beijing, y el periodista de la AP Paul Wiseman desde Washington. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.