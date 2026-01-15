Taiwán confirma cuatro ventas futuras de armas de EEUU

TAIPÉI, 15 ene (Reuters) -

Tras el anuncio el mes pasado de un paquete de US$11.000 millones, el mayor de la historia para Taiwán, un alto cargo de defensa taiwanesa dijo el jueves que se están tramitando más ventas de armas estadounidenses a Taiwán y que aún quedan cuatro acuerdos por notificar al Congreso.

Estados Unidos es el principal patrocinador internacional y proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales. China, que reclama Taiwán como territorio propio, organizó juegos de guerra en torno a la isla a finales de diciembre, tras el anuncio del último acuerdo.

En declaraciones a la prensa en Taipéi tras una reunión semanal del gabinete, el viceministro de Defensa, Hsu Szu-chien, dijo que los cuatro paquetes adicionales para Taiwán aún no se habían notificado formalmente al Congreso estadounidense, el proceso habitual para la aprobación de este tipo de ventas. "No me pregunten qué cuatro son, no puedo decirlo, pero aún quedan cuatro casos por notificar al Congreso", dijo Hsu, que añadió que no podía dar más detalles por razones legales.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral de Washington. La venta de armas que se anunció en diciembre abarca ocho artículos, incluidos los sistemas de cohetes HIMARS de Lockheed Martin y los drones de munición de merodeo Altius.

En noviembre, el presidente Lai Ching-te anunció un gasto adicional de US$40.000 millones en defensa hasta 2033 para subrayar la determinación de Taiwán de defenderse ante la creciente amenaza de China.

Pero la oposición taiwanesa, que cuenta con el mayor número de escaños en el Parlamento, no ha permitido que la medida pase a la fase de comité para su revisión, argumentando que los detalles del gasto son vagos y que quieren más detalles.

El ministro de Defensa, Wellington Koo, ofrecerá a los parlamentarios una sesión informativa confidencial el lunes, y el ministerio está dispuesto a dar más detalles, dijo Hsu. "No es que no estemos dispuestos a dar explicaciones: dennos la oportunidad de hacerlo, una oportunidad legal", añadió Hsu. "Esto no es una 'caja negra'".

El Gobierno de Trump ha respaldado firmemente los planes de Taiwán para aumentar el gasto militar, algo que ha estado presionando a sus aliados en Europa en particular.

Hsu dijo que Taiwán tenía que gastar más dada la amenaza. "Todo el mundo sabe que la amenaza a la que nos enfrentamos crece y crece", dijo.

El Gobierno de Taiwán, elegido democráticamente, rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. (Información de Ben Blanchard y Jeanny Kao; edición de William Mallard; edición en español de María Bayarri Cárdenas)