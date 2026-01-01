LA NACION

Taiwán: "Defenderemos con firmeza nuestra soberanía", presidente Lai

Mensaje tras masiva ejercitación china en torno a la isla

"Mi postura siempre ha sido clara", declaró Lai en su discurso televisado desde la oficina presidencial, "defender firmemente la soberanía nacional, fortalecer la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad.

El presidente taiwanés se comprometió a "establecer de forma integral y eficaz capacidades de disuasión y construir sólidos mecanismos de defensa democrática".

El mensaje de Lai se produce un día después de que China declarara haber "completado con éxito" ejercicios militares en torno a Taiwán, durante los cuales lanzó misiles y desplegó docenas de aviones de combate, buques de guerra y buques de la guardia costera para rodear la isla principal de Taiwán.

Los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de puertos clave y ataques a objetivos marítimos. Taipéi calificó los ejercicios de "altamente provocadores e imprudentes" y afirmó que no habían logrado imponer un bloqueo a la isla.

Para China, el discurso de Año Nuevo de Lai Ching-te estuvo "lleno de mentiras y disparates, hostilidad y malicia", declaró Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, que acusó al presidente taiwanés de "incitar la confrontación a través del Estrecho" (ANSA).

