Taiwán: "Defenderemos con firmeza nuestra soberanía", presidente Lai

"Mi postura siempre ha sido clara", declaró Lai en su discurso televisado desde la oficina presidencial, "defender firmemente la soberanía nacional, fortalecer la defensa nacional y la resiliencia de toda la sociedad.

El presidente taiwanés se comprometió a "establecer de forma integral y eficaz capacidades de disuasión y construir sólidos mecanismos de defensa democrática".

El mensaje de Lai se produce un día después de que China declarara haber "completado con éxito" ejercicios militares en torno a Taiwán, durante los cuales lanzó misiles y desplegó docenas de aviones de combate, buques de guerra y buques de la guardia costera para rodear la isla principal de Taiwán.

Los ejercicios tenían como objetivo simular un bloqueo de puertos clave y ataques a objetivos marítimos. Taipéi calificó los ejercicios de "altamente provocadores e imprudentes" y afirmó que no habían logrado imponer un bloqueo a la isla.

Para China, el discurso de Año Nuevo de Lai Ching-te estuvo "lleno de mentiras y disparates, hostilidad y malicia", declaró Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, que acusó al presidente taiwanés de "incitar la confrontación a través del Estrecho" (ANSA).