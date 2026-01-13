Taiwán dice que ha alcanzado un "amplio consenso" con EEUU sobre los aranceles

TAIPÉI, 13 ene (Reuters) -

Taiwán y Estados Unidos han alcanzado un "amplio consenso" en sus conversaciones sobre aranceles y ⁠están discutiendo el calendario para ⁠celebrar una reunión final, dijo Taipéi el martes, mientras una fuente cercana al asunto dijo que podría haber un anuncio ⁠a finales ‌de ​mes.

Taiwán aspira a que los aranceles sobre sus exportaciones a EEUU se ​reduzcan del 20% al 15%, según anunció el Gobierno en diciembre.

Taiwán, ‌uno de los principales productores de semiconductores, ha ‌afirmado en repetidas ocasiones que ​su oferta a Estados Unidos incluye ayuda para reproducir el éxito de la isla en la creación de agrupaciones tecnológicas en torno a parques científicos especializados.

El Gobierno de Trump está cerca de llegar a un acuerdo comercial con Taiwán para reducir su tasa arancelaria al 15% y quiere que el fabricante de chips TSMC

se comprometa ⁠a construir al menos cinco instalaciones más en Arizona, informó el lunes el New York Times.

En ​respuesta a esta información, la Oficina de Negociaciones Comerciales de Taiwán dijo que su objetivo siempre ha sido conseguir una reducción de la tasa arancelaria.

"Taiwán y Estados Unidos han alcanzado un amplio consenso sobre los asuntos pertinentes", dijo, sin dar detalles. "Las dos partes están discutiendo actualmente el calendario para celebrar una ⁠reunión final".

Una fuente cercana a las conversaciones, que habló con Reuters bajo condición ​de anonimato dado lo delicado del asunto, dijo que podría desvelarse un acuerdo antes de finales de enero.

"Ahora solo es cuestión de poner en orden todos los ‍detalles finales", añadió la fuente, pero no quiso dar más detalles.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual en Washington.

TSMC no quiso comentar si invertiría más en EEUU ​además de los 165.000 millones de dólares que ya ha prometido.

Los chips de Taiwán no están sujetos a los aranceles estadounidenses. (Información de Ben Blanchard y Jeanny Kao; Información adicional de Wen-Yee Lee; ‍Edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)