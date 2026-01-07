Taiwán dice que las maniobras bélicas de China pretendían socavar el apoyo mundial a la isla

Por Yimou Lee

TAIPÉI, 7 ene (Reuters) -

Las maniobras bélicas de China en torno a Taiwán la semana pasada formaban parte de una campaña para contrarrestar el creciente apoyo internacional a la isla y un intento de desviar la atención de los problemas económicos de Pekín, dijo el miércoles la principal agencia de seguridad taiwanesa.

Como parte de sus , denominadas "Misión Justicia 2025", China disparó decenas de cohetes hacia Taiwán y desplegó un gran número de buques de guerra y aviones cerca de la isla. Esto provocó la cancelación de decenas de vuelos nacionales en Taiwán y despertó la preocupación de los aliados de la región y de Occidente. "Los simulacros centrados en Taiwán tenían una clara intención política: contrarrestar en la escena internacional el apoyo de los socios democráticos a Taiwán", dijo la Oficina de Seguridad Nacional en un informe al Parlamento. Reuters tuvo acceso a una copia del informe.

Los simulacros, los más extensos de China hasta la fecha en cuanto a cobertura, también pretendían "redirigir la ira pública por los reveses económicos y el desorden social en el país hacia un sentimiento nacionalista enmarcado en la 'resistencia a la interferencia externa'", según el .

Según el , China ha estado intensificando una campaña "híbrida" para presionar a Taiwán militar y económicamente, lo que ha provocado la resistencia de sus socios democráticos en Estados Unidos y Europa.

El texto también hacía referencia a un comentario de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán a finales del año pasado. Dijo que un ataque chino a Taiwán, gobernado democráticamente, podría considerarse una amenaza existencial para Japón. Según el , este comentario subraya que la seguridad en el estrecho de Taiwán se considera directamente relacionada con la estabilidad en el Indo-Pacífico y el orden internacional.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió a la solicitud de comentarios sobre el .

En su rueda de prensa habitual del miércoles, la oficina dijo que los recientes ejercicios militares en torno a Taiwán, incluidos los celebrados la semana pasada, tenían como objetivo "defender firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial".

Los ejercicios también tenían como objetivo "defender los intereses compartidos de los compatriotas a ambos lados del estrecho y los intereses fundamentales de la nación china", dijo.

Pekín reclama Taiwán como territorio propio y no ha descartado el uso de la fuerza para poner la isla bajo su control. Taipéi se opone firmemente a las pretensiones de soberanía de China y afirma que solo el pueblo de Taiwán puede decidir su futuro.

Según el comunicado, durante los simulacros, China utilizó medios de comunicación estatales, contenidos generados por inteligencia artificial y "ejércitos de trolls" en Internet para amplificar sus mensajes, poner en duda las capacidades del ejército taiwanés y socavar la confianza en el presidente Lai Ching-te y en Estados Unidos.

Según el comunicado, 799 cuentas difundieron en cinco días unos 19.000 "mensajes polémicos" a través de varias plataformas de medios sociales.

En el primer y segundo día de simulacros, el Gobierno de Taiwán recibió más de dos millones de ciberataques, según el . Entre los participantes más activos figuran los grupos de piratas informáticos APT24 y BlackTech, vinculados al Ejército Popular de Liberación.

Según el , las fuerzas armadas chinas han sincronizado las campañas de piratería informática con ejercicios militares en torno a Taiwán para "perturbar el entorno de ciberseguridad de la isla e inquietar la moral pública".

China ha negado sistemáticamente estar implicada en ataques informáticos.

(Información de Yimou Lee; edición de Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)