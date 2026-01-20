Taiwán dice que liderará una cadena de suministro de alta tecnología "democrática" con EEUU

Por Wen-Yee Lee y Ben Blanchard

TAIPÉI, 20 ene (Reuters) -

Taiwán pretende construir una cadena de suministro de alta tecnología "democrática" con Estados Unidos y formar una asociación estratégica de inteligencia artificial en virtud del que selló con Washington la semana pasada, dijo el martes en Taipéi en las conversaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha presionado al principal productor de semiconductores, que registra un gran superávit comercial con Estados Unidos, para que invierta más en EEUU, concretamente en chips que potencian la inteligencia artificial. Según los términos del acuerdo, largamente negociado, los fabricantes de chips como TSMC que amplíen su producción en EEUU tendrán un arancel más bajo sobre los semiconductores o los equipos de fabricación y productos relacionados que importen a EEUU y podrán importar algunos artículos libres de impuestos. Los aranceles generales que se aplican a la mayoría de las demás exportaciones taiwanesas a EEUU bajarán del 20% al 15%.

Las empresas taiwanesas también invertirán 250.000 millones de dólares para impulsar la producción de semiconductores, energía e inteligencia artificial en EEUU, mientras que Taiwán también garantizará un crédito adicional de 250.000 millones de dólares para facilitar nuevas inversiones.

En declaraciones a la prensa en Taipéi, Cheng Li-chiun dijo que el acuerdo no pretendía vaciar la industria taiwanesa de chips, que es tan importante para la economía que se la conoce como la "montaña sagrada que protege al país".

"No se trata de una deslocalización de la cadena de suministro, sino de un apoyo a las industrias de alta tecnología de Taiwán para que amplíen su fuerza en el extranjero, a través de la suma, e incluso la multiplicación, para expandir una fuerte huella internacional en Estados Unidos", afirmó.

DE LOS FABRICANTES DE CHIPS

Según el acuerdo, los fabricantes de chips que se expandan en EEUU podrán importar hasta 2,5 veces su nueva capacidad de semiconductores y obleas sin aranceles adicionales durante un periodo de construcción aprobado. Se aplicará un trato preferencial a los chips que superen esa cuota.

Cheng afirmó que Taiwán se ha asegurado de antemano un trato preferencial en el marco de cualquier futura medida de la Sección 232 sobre semiconductores, que es una investigación de seguridad nacional estadounidense en curso sobre las importaciones de productos clave como chips y productos farmacéuticos.

"En cuanto a cuál será el arancel de la Sección 232 para los semiconductores en el futuro, el secretario de Comercio de EEUU, Lutnick, mencionó recientemente una posible tasa del 100%, pero sigue sin decidirse", dijo Cheng.

"Independientemente, en cualquier escenario arancelario futuro, nos hemos asegurado de que EEUU concederá a Taiwán el trato más favorable: arancel cero dentro del contingente y aranceles preferenciales incluso fuera del contingente".

En una entrevista con la CNBC la semana pasada, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, dijo que si las empresas no construyen en EEUU, habría probablemente un arancel del 100%.

"En el pasado dijimos: 'Taiwán puede ayudar'", añadió Cheng, refiriéndose a los esfuerzos de Taiwán en el pasado para ayudar a la comunidad internacional durante la pandemia de Covid y otras crisis.

"Esperamos que en el futuro sea 'Taiwán-EEUU pueden liderar', con las dos partes uniendo fuerzas y, bajo la ola de la IA, trabajando juntas para construir una cadena de suministro de alta tecnología para el campo democrático. Este es nuestro objetivo estratégico".

Estados Unidos es el principal patrocinador y proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la falta de lazos diplomáticos formales. Pekín reclama la isla, gobernada democráticamente, como propia y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr sus objetivos. (Información de Wen-Yee Lee y Ben Blanchard; edición de Jacqueline Wong, Kate Mayberry y Thomas Derpinghaus; edición en español de María Bayarri Cárdenas)