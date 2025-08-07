Taiwán dice que TSMC está exenta de arancel de 100% de Trump sobre semiconductores

El gigante taiwanés de los semiconductores TSMC estará "exento" de los aranceles de 100% anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves el gobierno de Taiwán.

"Debido a que el principal exportador de Taiwán es TSMC, que tiene fábricas en Estados Unidos, TSMC está exenta", dijo al Parlamento Liu Chin-ching, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) es el principal fabricante mundial de semiconductores y tiene entre sus clientes a Nvidia y Apple.

Liu admitió que algunas empresas taiwanesas del sector "serán afectadas" por el arancel estadounidense, pero aseguró que sus principales competidores enfrentarán el mismo gravamen.

"Taiwán mantiene una posición dominante en el mundo y creo que si el líder y los competidores están en la misma posición de partida, el líder continuará siendo líder", sostuvo Liu.